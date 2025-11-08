Ceny šialene vystrelili, stúpli aj o 40 %: Toto mnohých nepoteší, pozrite sa, kde je lyžovanie najdrahšie a kde najlacnejšie

Či už sa vyberiete na lyžovačku doma alebo v zahraničí, všade sa nájdu miesta, kde sú zimné zážitky viac, ale aj menej cenovo dostupné. Žiaľ, ceny skipasov idú nahor. Kvalitná lyžovačka teda, zdá sa, nebude pre každého.
Ceny prudko stúpajú
Ako informuje web Euronews, mnohé z najobľúbenejších lyžiarskych destinácií v Európe sa stávajú čoraz menej dostupnými, keďže ceny skipasov prudko stúpajú. V Taliansku bol nárast cien v tejto sezóne taký vysoký, že spotrebiteľská organizácia ho označila za úplne neopodstatnený.
Ceny skipasov na svahoch od Dolomitov po Apeniny mali v porovnaní s rokom 2021 stúpnuť až o 40 %. Štúdia zo začiatku tohto roka zistila, že celkové náklady na lyžovanie v Európe od roku 2015 vzrástli o 34,8 % nad infláciu. Najväčší podiel na tom majú švajčiarske, rakúske a talianske lyžiarske strediská.
Napríklad, skipas Dolomiti Superski, ktorý umožňuje prístup do všetkých 12 stredísk v exkluzívnej oblasti Dolomity, bude stáť lyžiarov v tejto sezóne až 86 € na deň. V Roccaraso, stredisku v Apeninách, sa cena denného skipasu vyšplhala na 60 eur. Ceny sezónnych skipasov sa budú pohybovať na úrovni od 755 eur až po 1 800 eur.
Drahšie je aj ubytovanie a strava
Problémom však nie sú len ceny skipasov. Narastajú aj ceny za ubytovanie, stravovanie v reštauráciách či za prenájom športovej výbavy. Lyžiarske strediská zvyšovanie cien obhajujú tým, že stúpajú náklady na údržbu a za energie.
Spotrebiteľská organizácia ale tvrdí, že zvýšené ceny sú úplne neopodstatnené a neprijateľné. Inflácia v Taliansku je totiž vraj pod kontrolou a ceny energií, ktoré v roku 2022 zvýšili náklady prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk, sa vrátili na normálnu úroveň. Zbytočne rastúce ceny tak z lyžovania robia šport, ktorý si môžu dovoliť len tí majetnejší.
