Slovenská jednotka otvára novú predajňu: Drogéria dm pribudne v tomto meste, otvoria ju o pár dní

Obľúbená sieť dm drogerie markt otvára v Michalovciach ďalšiu predajňu. Zákazníci sa pri príležitosti otvorenia môžu tešiť na darčeky k nákupu, ochutnávky produktov a beauty poradenstvo.
Ako informuje spoločnosť dm drogerie na svojom webe, v deň otvorenia dostanú zákazníci k nákupu sprchovací gél značky Balea a permanentnú tašku. Členovia zákazníckeho programu získajú desaťnásobok bodov za celý nákup. Pripravené budú aj ochutnávky produktov dmBio a odborné beauty poradenstvo, ktoré bude k dispozícii od 15.00 do 19.00 hod.
Kedy a kde sa predajňa otvorí
Nová predajňa sa otvorí v piatok 22. augusta o 15.00 hod. v nákupnom centre ATRIUM na Obchodnej ulici v Michalovciach. Od soboty bude otvorená v bežných otváracích hodinách, teda každý deň od 9.00 do 20.00 hod.
V Michalovciach už v súčasnosti fungujú dve predajne dm. Jedna je v obchodnom centre Stop Shop na Sobraneckej ceste a druhá v NC Opidium na Humenskej ulici. Nová predajňa v ATRIU bude treťou v poradí.
Podpora Parku prírodozvedkov
Otvorenie má aj komunitný rozmer. Tridsať percent z obratu prvých deviatich hodín predaja venuje dm občianskemu združeniu Za poznaním, ktoré pripravuje projekt Park prírodozvedkov. Cieľom je vytvoriť priestor pre deti, kde sa budú učiť prostredníctvom hry, pohybu a kreatívnych aktivít v kontakte s prírodou.
Nahlásiť chybu v článku