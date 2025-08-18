Slovenská jednotka otvára novú predajňu: Drogéria dm pribudne v tomto meste, otvoria ju o pár dní

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Časť tržieb pôjde na podporu detského projektu.

Obľúbená sieť dm drogerie markt otvára v Michalovciach ďalšiu predajňu. Zákazníci sa pri príležitosti otvorenia môžu tešiť na darčeky k nákupu, ochutnávky produktov a beauty poradenstvo.

Ako informuje spoločnosť dm drogerie na svojom webe, v deň otvorenia dostanú zákazníci k nákupu sprchovací gél značky Balea a permanentnú tašku. Členovia zákazníckeho programu získajú desaťnásobok bodov za celý nákup. Pripravené budú aj ochutnávky produktov dmBio a odborné beauty poradenstvo, ktoré bude k dispozícii od 15.00 do 19.00 hod.

Kedy a kde sa predajňa otvorí

Nová predajňa sa otvorí v piatok 22. augusta o 15.00 hod. v nákupnom centre ATRIUM na Obchodnej ulici v Michalovciach. Od soboty bude otvorená v bežných otváracích hodinách, teda každý deň od 9.00 do 20.00 hod.

V Michalovciach už v súčasnosti fungujú dve predajne dm. Jedna je v obchodnom centre Stop Shop na Sobraneckej ceste a druhá v NC Opidium na Humenskej ulici. Nová predajňa v ATRIU bude treťou v poradí.

Podpora Parku prírodozvedkov

Otvorenie má aj komunitný rozmer. Tridsať percent z obratu prvých deviatich hodín predaja venuje dm občianskemu združeniu Za poznaním, ktoré pripravuje projekt Park prírodozvedkov. Cieľom je vytvoriť priestor pre deti, kde sa budú učiť prostredníctvom hry, pohybu a kreatívnych aktivít v kontakte s prírodou.

