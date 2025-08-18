O veľkom hráčovi na trhu je rozhodnuté: Kofola sa rozhodla expandovať, prevzala známu firmu. Bude ešte dostupnejšia

Lucia Mužlová
TASR
Generálny riaditeľ Kofoly verí, že vzájomné synergie pomôžu k rastu a zlepšeniu služieb obom stranám.

O tom, že Kofola sa chystá expandovať na trh nápojových automatov, sme vás už informovali. Kúpila podiel vo výške 49 % vo firme Mixa Vending, ktorá sa zameriava na prevádzkovanie nápojových a jedálenských automatov. Súčasťou dohody je aj opcia Kofoly na získanie majoritného podielu.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR teraz schválil koncentráciu, v rámci ktorej česká spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko nadobudla priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Vending, a tým aj nad jeho dcérskou spoločnosťou ASO Vending. V pondelok o tom informoval PMÚ.

Kúpa najväčšieho slovenského prevádzkovateľa automatov na nápoje a jedlo je schválená

Spoločnosti Vending a ASO Vending prevádzkujú sieť predajných automatov na teplé a chladené nápoje či občerstvenie/potraviny a poskytujú doplnkové služby, ako napríklad prenájom, leasing a servis zariadení.

Skupina Kofola je významným hráčom na trhu výroby a veľkoobchodného predaja chladených nealkoholických nápojov v rámci strednej a východnej Európy vrátane Slovenskej republiky (SR). Pôsobí tiež v oblasti distribúcie čajov, kávy a v Českej republike prostredníctvom spoločnosti Mixa Vending aj v oblasti prevádzky predajných automatov.

PMÚ priblížil, že Kofola má významné trhové podiely len v niektorých kategóriách nápojov a aj v týchto prípadoch existujú pre prevádzkovateľov automatov alternatívy. V oblasti dodávok kávy a čaju má skupina zanedbateľné postavenie. Okrem toho, prevádzkovatelia automatov sú schopní zabezpečiť si nápoje aj od iných výrobcov a prostredníctvom vlastných dodávateľských sietí.

Z pohľadu prístupu dodávateľov nápojov k prevádzkovateľom automatov PMÚ zistil, že na trhu pôsobí viacero etablovaných prevádzkovateľov predajných automatov, ku ktorým majú dodávatelia prístup. Tiež zobral do úvahy, že dodávky nápojov do predajných automatov predstavujú len malý podiel celkového predaja nápojov v maloobchode. Schválená koncentrácia tak podľa PMÚ neohrozuje účinnú hospodársku súťaž na relevantných trhoch. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 7. augusta.

