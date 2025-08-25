Slovenská jednotka medzi drogériami bude otvárať novú predajňu: Pôjde o prvú v tomto meste, príde už o pár dní

Revúca sa už o pár dní zapíše na mapu miest, kde pôsobí obľúbená sieť drogérií dm. V OC Point na ulici M. R. Štefánika otvorí vo štvrtok 4. septembra o 8:00 svoju prvú predajňu v tomto meste. Doteraz museli miestni zákazníci cestovať do najbližších predajní v Rožňave alebo v Rimavskej Sobote.
Otvorenie tak pre mnohých prinesie praktické uľahčenie každodenných nákupov, no prvý deň má aj charitatívny rozmer. Ako informuje spoločnosť na svojom webe, počas otvorenia čakajú na návštevníkov darčeky k nákupu, ochutnávka produktov dmBio a možnosť využiť beauty poradenstvo. Členovia zákazníckeho programu získajú za prvý nákup v predajni aj desaťnásobok bodov.
Časť tržieb pôjde na dobrú vec
Prvý deň otvorenia nebude len o nákupoch. Až 30 percent z obratu poputuje na projekt Počúvajme srdcom, ktorý zastrešuje občianske združenie Uškové deti. Združenie pomáha deťom s poruchami sluchu a vytvára pre ne prostredie, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti, učiť sa komunikovať a získavať sebavedomie. Projekt zahŕňa aj voľnočasové a rozvojové aktivity, ako sú tábory, workshopy či výlety prispôsobené špeciálnym potrebám detí prostredníctvom odborných pomôcok a služieb.
Otvorenie prvej dm predajne v Revúcej znamená, že obyvatelia už nebudú musieť za nákupmi z dm cestovať do Rožňavy alebo Rimavskej Soboty. Predajňa bude otvorená denne od 8:00 do 20:00 a rozšíri tak dostupnosť sortimentu, ktorý bol doteraz pre obyvateľov k dispozícii len vo väčších mestách regiónu.
