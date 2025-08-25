Po diaľnici pôjdeme rýchlejšie, len škoda, že nie na Slovensku: Rýchlosť 150 km/h sa u našich susedov stane realitou

Na českej diaľnici D3 medzi Táborem a Českými Budějovicami si budú môcť vodiči už od konca septembra vyskúšať jazdu rýchlosťou 150 km/h. Pôjde o pilotný projekt, ktorý má ukázať, či je zrýchlenie premávky bezpečné a vhodné na trvalé zavedenie.
Ako informuje TV Markíza, vyššia rýchlosť bude povolená len za priaznivých podmienok. Rozhodovať bude počasie aj hustota dopravy. Ak testovanie skončí dobre, nové pravidlá by sa mohli rozšíriť aj na ďalšie časti českých diaľnic, napríklad na D1 medzi Přerovom a Ostravou, alebo na D11 smerom na Hradec Králové.
Skúsenosti z Európy
Český projekt nie je úplnou novinkou. V Nemecku platí na viacerých úsekoch diaľnic neobmedzená rýchlosť. Rakúsko testovalo horný limit 140 km/h v rokoch 2018 až 2020, no napokon od neho ustúpilo. V Holandsku dokonca v roku 2020 rýchlosť na diaľniciach znížili a počas dňa sa tam smie jazdiť iba stovkou.
Nahlásiť chybu v článku