Slovenská ekonomika je v hrozivej situácii. Kým firmy krachujú a priemysel padá, predbieha nás aj Afrika

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Martin Cucík
S našou ekonomikou to nevyzerá dobre. Dáta ukazujú, že nasledujúce mesiace a roky budú pre Slovensko kritické.

Slovenská ekonomika vstúpila do roku 2026 v náročnej situácii. Najnovšie prognózy a štatistické údaje naznačujú výrazné spomalenie rastu, pokračujúci útlm v priemysle, vysoký počet zaniknutých firiem a živností aj oslabenie na trhu práce. Niektoré dáta dokonca naznačujú, že kondícia našej ekonomiky je horšia ako počas krízy v roku 2009.

Oficiálny takzvaný rýchly odhad Štatistického úradu SR z 13. februára 2026 ukázal, že hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách za celý rok 2025 medziročne vzrástol len o 0,8 %. Ide o jedno z najnižších temp rastu za posledné desaťročia mimo výrazných krízových období, akými boli finančná kríza v roku 2009 alebo covidové obdobie.

Priemysel sa nám prepadol najviac v celej EÚ

Podľa prvých odhadov Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie, zverejnených 16. februára 2026, zaznamenalo Slovensko najväčší medzimesačný pokles priemyselnej produkcie v EÚ. Prepad bol o 4,9 %, nasledovalo nás Nemecko o 2,9 % a Španielsko o 2,6 %. Tento vývoj podčiarkuje výraznú závislosť slovenskej ekonomiky od nemeckej, keďže Nemecko je dlhodobo najväčším obchodným partnerom Slovenska a kľúčovým odberateľom slovenského exportu.

Priemyselná produkcia podľa Štatistického úradu SR v decembri 2025 medziročne klesla o 8,5 %. Je to najväčší mesačný prepad od decembra 2022. Za celý rok 2025 bola produkcia nižšia o 3,1 %, čím sa odvetvie vrátilo do mínusu po dvoch rokoch rastu. Útlm postihol takmer všetky kľúčové sektory, najmä automobilový priemysel a jeho subdodávateľov. Priemysel mal nižší výkon v 10 z 12 mesiacov roka 2025.

Živnostníci a maloobchod na kolenách

Podľa analýzy portálu FinStat zaniklo v minulom roku 7 708 firiem. Je to najväčšie číslo za posledných šesť rokov. Živností zaniklo historicky najviac, viac ako 66 000, zatiaľ čo vzniklo len okolo 42 000. Negatívny trend sa prejavil najmä v službách, stavebníctve a maloobchode, kde bol zaznamenaný najvyšší medziročný nárast zánikov firiem:

  • Maloobchod – medziročný nárast o 31,2 %,
  • Služby – medziročný nárast o 30,8 %,
  • Stavebníctvo – medziročný nárast o 23,4 %.
Ilustračná foto: Unsplash

Tento vývoj sa podľa portálu spája s doznievajúcimi efektmi konsolidačných opatrení, rastúcimi nákladmi a legislatívnymi zmenami.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) sa vyjadrila pre portál Trend, že podniky intenzívne šetria: obmedzujú nábor, prepúšťajú, skracujú úväzky, znižujú benefity a odkladajú investície. Nesystémové konsolidačné kroky, rast nákladov práce a absencia prorastových reforiem zhoršujú podnikateľské prostredie. Ak sa situácia nezmení, hrozí odchod firiem do krajín s priaznivejšími podmienkami (najčastejšie Česko, Rakúsko alebo Maďarsko).

Lepšia konkurencieschopnosť je aj v Afrike

Slovensko sa zároveň prepadá v medzinárodných rebríčkoch konkurencieschopnosti. Podľa najnovšieho Globálneho indexu konkurencieschopnosti IMD dosiahlo Slovensko skóre len 42,8 bodu, čím zaostávame nielen za vyspelými ekonomikami, ale aj za viacerými rozvíjajúcimi sa krajinami. Predbehli nás napríklad africké štáty ako Botswana, Keňa či Ghana, ktoré v tomto rebríčku dosahujú lepšie výsledky.

Foto: William Chizek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nachádzame sa na 63. mieste. Pre porovnanie, Česká republika je na 25. priečke. Oproti minulému roku si polepšila o 4 miesta. My sme sa, naopak, o 4 miesta prepadli.

Nočná mora menom konsolidácia

Kým firmy krachujú a priemysel stráca dych, verejné financie Slovenska sa rútia k neudržateľným deficitom. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že bez zásadných konsolidačných opatrení by schodok verejných financií po roku 2026 presiahol 5 % HDP a do roku 2029 by mohol dosiahnuť až 6 % HDP, teda viac ako 9,6 miliardy eur.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Vláda však už teraz nedosahuje rozpočtové ciele a bez ráznych krokov v rokoch 2027 – 2028 hrozí ďalší prudký rast dlhu. Pre ekonomiku v súčasnom stave to bude znamenať ďalšie problémy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy dlhoročný reťazec s desiatkami prevádzok krachuje. O prácu môže prísť až 200 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac