Známy dlhoročný reťazec s desiatkami prevádzok krachuje. O prácu môže prísť až 200 ľudí

Ilustračná foto: Google Gemini

Jakub Baláž
Prevádzkujúca spoločnosť sa už obrátila na súdy s návrhom na vyhlásenie konkurzu.

Gastroscéna u našich severných susedov prišla v uplynulých dňoch s prekvapujúcou správou. Na poľskom trhu totiž hrozí zatvorenie ikonickej siete North Fish. Ten ponúka zákazníkom už viac ako dve desaťročia chuťovky z rýb a dnes je súčasťou mnohých nákupných centier.

Reťazec North Fish, patriaci do skupiny North Food, mal ešte v roku 2023 v Poľsku otvorených 41 prevádzok, prevažne v obchodných centrách, ktorých tradičnou súčasťou sa naprieč dlhými rokmi stal. Ako teraz informoval portál Wiadomosci Handlowe a tiež viaceré poľské médiá, prevádzkovateľ sa nedávno obrátil na súdy s návrhom na vyhlásenie konkurzu.

Strata milión eur

Kým pre mnohých ľudí sa môže zdať tento krok ako náhle rozhodnutie, faktom je, že problémy mala spoločnosť už v roku 2024. Zároveň išlo o dlhší proces, ktorý súvisel s viacerými faktormi vplývajúcimi na gastrosektor či maloobchod. Podľa dostupných dát predvlani známa sieť prerobila zhruba 4,35 milióna zlotých, čo je v prepočte milión eur.

Gastroreťazec North Fish vznikol ešte v roku 2002, kedy sa mal stať alternatívou voči rozrastajúcim sa fastfoodom s hamburgermi a nezdravými pokrmami. Sieť sa postupne rozšírila po celom Poľsku a väčšina pobočiek je lokalizovaná v nákupných centrách.

Rybie chuťovky s hranolčekmi sú tak aktuálne ohrozené a ich budúcnosť sa javí neisto. Správy o bankrote sa okrem samotných pobočiek, pochopiteľne, môžu dotknúť aj zamestnancov. Podľa poľských médií je ohrozených približne 200 pracovných miest. Problémy, pre ktoré môže North Fish zmiznúť z gastromapy nášho severného suseda, pritom trápia mnohé veľké značky naprieč Európou.

V prvom rade ide o zvyšujúce sa prevádzkové náklady, ktoré v posledných rokoch prudko vystrelili. North Fish nepomohlo ani to, že jeho prioritnú ponuku tvoria ryby a rybie výrobky, ktorých cena stúpla v porovnaní s kuracím mäsom či „pizza priemyslom“ výraznejšie. Samozrejme, do úvahy je potrebné brať tiež mzdové náklady na pracovnú silu, ktoré v Poľsku stále rastú.

Globálne sa kombinácia uvedených faktorov podpíše pod státisíce, pri väčších sieťach až pod milióny, ktoré musí firma naviac ročne vynaložiť. Okrem toho, spomínaná prítomnosť vo veľkých nákupných centrách je priamo ovplyvňovaná nákupným správaním zákazníkov, čo tiež v tomto prípade nehralo do karát reťazcu North Fish.

