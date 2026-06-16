Slovenská akadémia vied príde o jeden zo svojich ústavov. Koniec to znamená aj pre Ľuboša Blahu

Slovenská akadémia vied a Ľuboš Blaha

Ilustračná foto: TASR/SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
TASR
Ústav by mal podľa uznesenia vstúpiť do likvidácie začiatkom roka 2027.

Slovenská akadémia vied príde o jeden zo svojich ústavov a spolu s ním končí v inštitúcii aj Ľuboš Blaha. Ten na spomínanom ústave pôsobil 20 rokov. Ide o Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) zanikne.

V utorok o tom rozhodol Snem SAV. Je to súčasťou procesu reorganizácie pracovísk SAV, ktorý akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Ústav by mal podľa uznesenia vstúpiť do likvidácie začiatkom roka 2027.

„Povinnosť zlučovania sa týka organizácií SAV, ktoré patria k najmenším v rámci akadémie. Ide o organizácie s priemerným počtom menej ako 20 zamestnancov v prepočte na plné pracovné úväzky, to jest organizácie patriace medzi dolných 15 percent výskumných organizácií SAV podľa tohto kritéria veľkosti. Pri takejto veľkosti je dlhodobo náročné zabezpečiť všetky zákonné podmienky vedenia verejnej výskumnej inštitúcie a zároveň udržať kvalitné vedecké výstupy,“ priblížil podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Tomáš Hromádka.

Riskovali by stratu zdrojov

Informoval o tom hovorca SAV Jozef Bednár. Poukázal, že Ústav politických vied SAV patrí medzi tieto inštitúcie a o spojenie s iným pracoviskom sa uchádzal. Na rokovaniach s inými pracoviskami SAV sa zúčastňoval asi rok a pol. Napriek tomu sa mu nepodarilo nájsť partnerskú inštitúciu.

Vstup do Slovenskej akadémie vied
Ilustračná foto: TASR (Dano Veselský)

„Toto rozhodnutie nie je o jednom ústave ani o jednotlivcoch, ale je výrazom dlhodobého záväzku SAV modernizovať svoju štruktúru tak, aby bola akadémia ako celok schopná dlhodobo plniť podmienky výkonnostných zmlúv a udržať si stabilné financovanie pre nasledujúce roky. Bez systémových zmien by SAV ako celok riskovala stratu významnej časti dodatočných zdrojov, ktoré sú dnes kľúčové pre rozvoj vedy na Slovensku,“ doplnil predseda akadémie Martin Venhart.

Interez prednedávnom navštívil Slovenskú akadémiu vied a spravili sme zaujímavý rozhovor s Imrichom Barákom, riaditeľom Ústavu molekulárnej biológie. Ten nám prezradil, do akej miery je reálne vyšetrovanie zločinov v krimi seriáloch a taktiež uviedol aj viacero zaujímavých príkladov. Hoci sa to môže neraz zdať ako sci-fi, seriály veľakrát nie sú ďaleko od reality. Je tam však viacero “ale”.

Bednár pripomenul, že pracoviská SAV sú samostatné právnické osoby. Ak by samy prejavili záujem o zamestnancov zrušeného ústavu, akadémia poskytne takémuto zámeru potrebnú podporu. Ústav podľa informácií z jeho webu vznikol 1. februára 1990 ako Politologický kabinet SAV. Začiatkom marca 2002 bol premenovaný a odvtedy nesie svoj dnešný názov.

SZPV pri SAV je zo zrušenia Ústavu politických vied hlboko znepokojené

Slovenské združenie pre politické vedy (SZPV) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) je zo zrušenia tamojšieho Ústavu politických vied hlboko znepokojené.

Krok podľa neho predstavuje výrazné oslabenie vedeckého výskumu v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti v oblasti demokratických procesov, občianskej spoločnosti a štátnej politiky. Vyplýva to z vyjadrenia SZPV pri SAV, ktoré na sociálnej sieti ešte v pondelok pred zrušením pracoviska zverejnil samotný ústav. K prijatému návrhu na zrušenie prijala nesúhlasné stanovisko i akademická obec ústavu. Ústav ho zverejnil na svojom webe.

„Ústav politických vied SAV bol od svojho vzniku kľúčovou vedeckou inštitúciou v oblasti politologického výskumu na Slovensku. Poskytuje kvalitné analytické podklady pre verejnú diskusiu, tvorbu politík a podporuje odborné vzdelávanie v oblasti politológie. Zásadne prispieva k rozvoju demokratických hodnôt, čo je v súčasnej dobe mimoriadne dôležité. V posledných rokoch, minimálne však od roku 2018, sa kvalita jeho vedeckých výstupov výrazne zlepšila, o čom svedčia aj výsledky Medzinárodného hodnotiaceho panela SAV z roku 2022, zapojenie ústavu do projektov APVV, ako aj rast publikácií v uznávaných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách,“ uviedli signatári v stanovisku SZPV pri SAV.

Rušenie pracoviska bez umožnenia pokračovania pôsobenia jeho zamestnancov v akadémii by podľa nich vážne ohrozilo kontinuitu politického výskumu v SAV a mohlo by negatívne ovplyvniť kvalitu a rozsah výskumu v oblasti spoločenských vied.

„Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV verí, že kompetentné orgány prehodnotia svoje rozhodnutie a podporia zachovanie a rozvoj Ústavu politických vied ako kľúčovej inštitúcie pre vedecký a spoločenský pokrok na Slovensku,“ uzavrelo združenie. Pod zverejneným listom sú podpísaní viacerí politológovia z rôznych slovenských univerzít.

Blaha a jeho vyjadrenia

Ľuboš Blaha sa pritom minulý rok paradoxne vyjadril, že Slovenskej akadémii vied neverí, lebo s vedcami podľa vlastných slov roky bojuje, a vie, čo sú zač. V súvislosti s medializovaným posudkom na mRNA vakcíny sa tento obdivovateľ Ruska vyjadril, vedci sú progresívni spolitizovaní šarlatáni.

Politik Ľuboš Blaha
Foto: TASR/Jaroslav Novák

V ďalšom zo svojich nespočetných kontroverzných vyjadrení napríklad urážal Nežnú revolúciu a tvrdil, že za socializmu bolo lepšie. „Liberálny majdan v roku 89 nám zobral národnú suverenitu aj sociálne istoty. Spravili z nás otrokov vo vlastnej krajine a dnes nás ešte aj ženú do vojny. A ešte aj ohlupujú nevzdelanú mládež, aby šírila vulgárnu nenávisť a neoliberálny dogmatizmus. Však život ich naučí,“ napísal v sprievodnom statuse k videu.

Následne socializmus označil za lepší systém ako kapitalizmus. Podotkol, že ide o jeho kvalifikovaný názor a položil otázku, či ho dokážu veľkí „demokrati“ rešpektovať, alebo či sa o „ich pravde“ nediskutuje (úvodzovky pri daných výrazoch použil v statuse Blaha – pozn. redakcie).

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