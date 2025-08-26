Ľuboš Blaha tvrdo uráža vedcov zo SAV: V príspevku plnom nenávisti ich nazval spolitizovanými šarlatánmi

Foto: SITA - Milan Illík

Roland Brožkovič
SITA
Europoslanec zverejnil dlhý príspevok plný nenávisti.

Poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) nedôveruje Slovenskej akadémie vied (SAV), lebo s nimi podľa vlastných slov roky bojuje, a vie, čo sú zač. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti v súvislosti s posudkom SAV na mRNA vakcíny, vedci sú progresívni spolitizovaní šarlatáni.

Blaha svoj príspevok na Telegrame rozdelil do pätnástich bodov a väčšina z nich sú jeho názory prezentované ako fakty či ničím nepodložené tvrdenia a štatistiky. Vakcíny zároveň nazval „experimentálnymi lekvárikmi“.

„Čo tam po tom, že mRNA vakcíny odmietal aj nositeľ Nobelovej ceny Luc Montagnier, virológ, ktorému tí naši panáčikovia nesiahajú ani po päty. Čo tam po tom, že mRNA lekváriky sú len experimentálne a ešte potrvá roky, kým vyplávajú na povrch všetky riziká s nimi spojené. Čo na tom, že tieto lekváre nijako nezastavili vírus a nepriniesli žiadnu slobodu. Čo na tom, že kvôli nim umierali ľudia,“ konštatuje Blaha.

Slovensko vraj neverí SAV

Europoslanec pripomenul, že česká vedkyňa Soňa Peková priniesla analýzu z pozície súdneho znalca. „To má váhu. Proti nej sa postavila analýza SAV, ktorú nikto nevidel,“ vyhlásil europoslanec. Tu však treba dodať, že analýza je už niekoľko týždňov hotová a nikto ju nevidel, pretože ministerstvo zdravotníctva ju doteraz nezverejnilo. SAV preto z vlastnej vôle zverejnila len závery z nej.

Foto: unsplash

Blaha zároveň doplnil, že polovica Slovenska neverí SAV, lebo inštitúcia je spolitizovaná a mnohými figúrkami priamo napojená na slovenskú opozícii. „V prírodných vedách ste závislý od kontraktov s farmafirmami a korporátmi, a tak skáčete tak, ako pískajú. Výsledkom sú rôzni šarlatáni, ktorí tu roky šírili covidovú propagandu. Úplná hanba,“ doplnil Blaha s tým, že z korporátnej vedy sa stal biznis. „Posväcuje kšefty farmafiriem, vojny, hladomory, ideologickú nenávisť a celý tento odporný kapitalistický kolos,“ dodal.

SAV minulý týždeň oznámila, že na základe svojej analýzy v očkovacích látkach proti COVID-19 našla len minimálne množstvo molekúl DNA, ktoré sa nachádzajú hlboko pod oficiálne schválenými limitmi. Upozornila tiež, že tvrdenia o údajne vysokom obsahu DNA vychádzajú z nesprávnych metodických postupov alebo chybnej interpretácie dát a označila ich za zavádzajúce.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj SAV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudí prekvapilo záhadné svetlo nad nočným Slovenskom: Už vieme, o čo išlo. Vysvetlenie niektorých prekvapí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac