Ľuboš Blaha tvrdo uráža vedcov zo SAV: V príspevku plnom nenávisti ich nazval spolitizovanými šarlatánmi

Poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) nedôveruje Slovenskej akadémie vied (SAV), lebo s nimi podľa vlastných slov roky bojuje, a vie, čo sú zač. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti v súvislosti s posudkom SAV na mRNA vakcíny, vedci sú progresívni spolitizovaní šarlatáni.
Blaha svoj príspevok na Telegrame rozdelil do pätnástich bodov a väčšina z nich sú jeho názory prezentované ako fakty či ničím nepodložené tvrdenia a štatistiky. Vakcíny zároveň nazval „experimentálnymi lekvárikmi“.
„Čo tam po tom, že mRNA vakcíny odmietal aj nositeľ Nobelovej ceny Luc Montagnier, virológ, ktorému tí naši panáčikovia nesiahajú ani po päty. Čo tam po tom, že mRNA lekváriky sú len experimentálne a ešte potrvá roky, kým vyplávajú na povrch všetky riziká s nimi spojené. Čo na tom, že tieto lekváre nijako nezastavili vírus a nepriniesli žiadnu slobodu. Čo na tom, že kvôli nim umierali ľudia,“ konštatuje Blaha.
Slovensko vraj neverí SAV
Europoslanec pripomenul, že česká vedkyňa Soňa Peková priniesla analýzu z pozície súdneho znalca. „To má váhu. Proti nej sa postavila analýza SAV, ktorú nikto nevidel,“ vyhlásil europoslanec. Tu však treba dodať, že analýza je už niekoľko týždňov hotová a nikto ju nevidel, pretože ministerstvo zdravotníctva ju doteraz nezverejnilo. SAV preto z vlastnej vôle zverejnila len závery z nej.
Blaha zároveň doplnil, že polovica Slovenska neverí SAV, lebo inštitúcia je spolitizovaná a mnohými figúrkami priamo napojená na slovenskú opozícii. „V prírodných vedách ste závislý od kontraktov s farmafirmami a korporátmi, a tak skáčete tak, ako pískajú. Výsledkom sú rôzni šarlatáni, ktorí tu roky šírili covidovú propagandu. Úplná hanba,“ doplnil Blaha s tým, že z korporátnej vedy sa stal biznis. „Posväcuje kšefty farmafiriem, vojny, hladomory, ideologickú nenávisť a celý tento odporný kapitalistický kolos,“ dodal.
SAV minulý týždeň oznámila, že na základe svojej analýzy v očkovacích látkach proti COVID-19 našla len minimálne množstvo molekúl DNA, ktoré sa nachádzajú hlboko pod oficiálne schválenými limitmi. Upozornila tiež, že tvrdenia o údajne vysokom obsahu DNA vychádzajú z nesprávnych metodických postupov alebo chybnej interpretácie dát a označila ich za zavádzajúce.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko aj SAV.
