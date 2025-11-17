Blaha sa tvrdo pustil do Nežnej revolúcie: Poďakoval komunistom, za socializmu vraj bolo lepšie

Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) 17. november neoslavuje, všetkým „slniečkarom“ poslal odkaz. Politik zverejnil na sociálnej sieti video z Ruska, kde ozrejmil svoje dôvody.
„Liberálny majdan v roku 89 nám zobral národnú suverenitu aj sociálne istoty. Spravili z nás otrokov vo vlastnej krajine a dnes nás ešte aj ženú do vojny. A ešte aj ohlupujú nevzdelanú mládež, aby šírila vulgárnu nenávisť a neoliberálny dogmatizmus. Však život ich naučí,“ napísal v sprievodnom statuse k videu.
Následne socializmus označil za lepší systém ako kapitalizmus. Podotkol, že ide o jeho kvalifikovaný názor a položil otázku, či ho dokážu veľkí „demokrati“ rešpektovať, alebo či sa o „ich pravde“ nediskutuje (úvodzovky pri daných výrazoch použil v statuse Blaha – pozn. redakcie).
Liberálny majdan
„Srdečné revolučné pozdravy z Leninovho námestia v Soči a nezabudnite, decká – učiť sa, učiť sa, učiť sa,“ uzavrel status. Vo videu „slniečkarom“ na Slovensku, ktorí oslavujú 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu, adresoval slová V. I. Lenina „učiť sa, učiť sa, učiť sa“.
„Keby ste niečo vedeli o histórii, ekonomike či geopolitike, nikdy by ste nemohli tárať tie vaše frázy o slobode a demokracii,“ povedal europoslanec vo videu. Dodal, že on takzvanú Nežnú revolúciu neoslavuje, podľa jeho slov „rovnako ako milióny Slovákov“ považuje „prevrat z roku 89 za liberálny majdan“. Ten nám podľa Blahu zobral národnú suverenitu aj sociálne istoty.
„Ľudia chceli lepší, demokratickejší socializmus, nie karpatský neoliberálny kapitalizmus,“ myslí si politik. Tí, ktorí dnes hovoria o slobode, podľa neho nemajú problém s vyhadzovaním robotníkov z práce „iba za to, že nesúhlasia s LGBTI ideológiou“ alebo „vyhadzovať z práce učiteľov, ktorí si vážia Gustáva Husáka a hrdinov SNP“.
Blaha pripustil, že socializmus mal svoje chyby, ľuďom ale podľa jeho názoru priniesol pokojný život, istotu práce a bývania a nemuseli sa zadlžovať na celý život a štát sa staral o ich sociálne práva. Podľa europoslanca tiež nebolo „feťákov a más migrantov“ a bol poriadok. Prízvukoval, že je hrdý ľavičiar a verí, že socializmus je lepší systém ako kapitalizmus.
Blahovi vraj chcú zobrať mier
„Chcem poďakovať všetkým dobrým komunistom, našim starým mamám a starým otcom za to, čo všetko vybudovali po vojne,“ uviedol, menujúc školy a škôlky, nemocnice a cesty či fabriky, ale aj poľnohospodársku sebestačnosť a silný priemysel. „A hlavne, všetko to bolo naše,“ akcentoval.
Dodal, že „po roku 1989 zlodeji, ktorí si hovorili demokrati, všetko rozkradli a odovzdali zahraničným západným korporáciám a koncernom“. Podľa Blahu sa naplnili varovania komunistov z roku 1989, že sme sa stali otrokmi vo vlastnej krajine. „A teraz nám chcú zobrať aj to najcennejšie, mier,“ tvrdil ďalej vo videu Blaha s tým, že by chceli, aby sme nenávideli Rusov, ktorí nás spolu s ďalšími národmi Sovietskeho zväzu oslobodzovali od fašizmu.
Nešpecifikoval o koho konkrétne ide, vo videu ale vidno snímku predsedníčky Európskej komisie Ursuly vo der Leyenovej. Jediný kontext, v ktorom Blaha oslavuje 17. november, je podľa jeho vyjadrenia pôvodný protifašistický odkaz tohto sviatku, poukázal pritom na udalosti z roku 1939. „My Rusom ďakujeme za naše oslobodenie a vždy si budeme ctiť historickú pravdu,“ uviedol. Zdôraznil tiež, že v Rusku nebúrajú historické sochy, poukázal na sochu V. I. Lenina, pred ktorou počas natáčania videa stál.
„Nech žije socializmus. Venceremos, priatelia,“ uzavrel politik video.
