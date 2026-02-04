Slovákovi sa nepáči, že sú párky v obchode balené po 5 kusov. Vadí to viacerým

Každý z nás sa občas zamyslí nad zdanlivo bežnými vecami a uvedomí si súvislosti, ktoré mu doteraz unikali. A až keď sa o tom zdôveríme niekomu inému, zistíme, že ho možno trápi rovnaký „problém“. Na Reddite sa objavilo vlákno od Slováka, ktorému sa nezdá balenie párkov v počte 5 kusov.
Používateľ, ktorý si hovorí @Acceptable-Spell-368 zverejnil vtipnú fotografiu, ktorou dal nadnesene najavo, že sérioví vrahovia či psychopati sú nič oproti osobe, ktorej skrslo v hlave, aby boli párky v obchode balené po 5 kusoch. A ako sa aj dalo očakávať, pod jeho príspevkom sa rozprúdila náležitá diskusia.
Vzťahuje sa na viacero prvočíselných balení väčších ako 3
„Takto som sa ináč rozčúlil špecificky nad piatimi bavorskými Weißwurstami, ku ktorým sú pribalené 3 vrecúška horčice. To je už fakt drzosť,“ uviedol autor vlákna.
„Počkaj rok, dva, cena zostane a už budú len 4,“ upozornil ho jeden z komentujúcich. Na čo odvetil, že to mu nevadí, keďže sa budú dať ľahko rozdeliť na dvoje raňajky po dva kusy.
Niekto ďalší sa ho opýtal, ako je možné, že mu stačia na raňajky dva párky. „Moja rada – nájdi si frajerku, ona si dá jeden, ty 4,“ odporučil mu. My súhlasíme, že aj podľa nás je ideálny počet párkov na raňajky dva kusy. A keď si kúpime balenie piatich párkov, ten jeden tam jednoducho zostáva navyše.
Autor diskusie ďalej priznal, že je z tých, ktorý si dáva k párkom veľa pečiva, a tak mu dva kusy stačia. „2 sú akurát, 3 trochu veľa, ale keď už musím, radšej 2 + 3 ako 2 + 2 + 1,“ dodal.
Našli sa aj takí, podľa ktorých je balenie po 5 kusov tak akurát. Iný komentujúci sa zdôveril, že u nich doma to funguje tak, že on so ženou si dajú po dva kusy párkov a ich dcéra zje jeden kus. Medzi dobrými radami sa objavilo aj odporúčanie kúpiť si rovno dve takéto balenia a bude po probléme. No Slovákovi sa na tejto myšlienke nezdá, že by musel jesť rovnaké raňajky až päť dní po sebe.
„Skoro všetky párky sú balené po 5,“ smutne dodal ďalší komentujúci. Samozrejme, nie je to žiadnym pravidlom a párky v obchodoch nájdeme balené v rôznych počtoch. A ak vám nevyhovuje žiadne z nich, stále môžete navštíviť potraviny, ktoré majú mäsiarsky pult a môžete si vypýtať počet párkov, aký len chcete.
Párky možno pripravujete zle a ani o tom neviete
Príprava párkov sa môže zdať ako jednoduchá vec, no pravdou je, že ak ste si nikdy neprečítali návod, možno to robíte zle. Ako sme vás informovali, na internete nájdete množstvo tipov, ako správne uvariť párky tak, aby nepopraskali. Treba ich najprv vložiť do studenej vody a postupne ju priviesť k varu, či variť na miernom ohni niekoľko minút. Pravda je však taká, že variť by ste ich nemali vôbec. Pozreli sme sa na návody uvedené na baleniach niektorých druhov a podľa nich stačí párky jednoducho zohriať.
Na viedenských párkoch z Lidla je uvedené, že najprv treba nechať zovrieť dostatočné množstvo vody, hrniec následne odstaviť z platne a párky nechať zohriať v horúcej vode 6 minút. Podobný postup radí aj výrobca Mecom, len namiesto 6 minút uvádza približne 5 minút. Tauris vidí prípravu párkov rovnako. „Výrobok pred konzumáciou ohriať, nevariť,“ stojí na ich výrobkoch.
Takže ak ste doteraz párky varili, nie je to správny postup prípravy a mohlo sa vám dokonca stať, že vám praskli. Takto sa tomu jednoducho vyhnete. A povedzme si pravdu, párky sú jedlé aj bez tepelnej úpravy, takže variť ich je zbytočné. Nezabudnite ich však pred prípravou vybrať z obalu.
