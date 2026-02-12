Milióny z dotácií prišli, ľudia výplaty nedostali. Dlhoročná slovenská firma má veľké problémy

Zamestnanci spoločnosti ZTS – Výskum a Vývoj, ktorí mesiace nevideli výplaty, podali návrh na vyhlásenie konkurzu voči spoločnosti. Tá má dlhodobú históriu a prepojenia na verejne známe osoby.
Podľa záznamov z Finstatu sa vedie konkurzné konanie voči ZTS – Výskum a Vývoj pod spisovou značkou na Okresnom súde Žilina. Posledné zápisy z 3. a 5. februára 2026 potvrdzujú, že súdne konanie je otvorené a firma je v úpadku, aj keď formálne konkurz ešte nebol uzavretý vyhlásením konkurzu.
Konanie vzniklo po tom, čo veritelia, vrátane zamestnancov a dodávateľov, podali návrh, aby sa firma dostala do konkurzu. Takýto krok sa robí iba v prípadoch, keď veritelia nevidia inú reálnu cestu, ako ochrániť svoje pohľadávky. Na tému upozornil portál Index.
Výsledky hospodárenia to potvrdzujú
Pri pohľade na ekonomické výsledky spoločnosti je vidieť dramatický prepad okolo roku 2023, kedy skončila v strate takmer 900 000 eur. O rok neskôr to už bolo viac ako 3 milióny eur.
Paradoxne, roku 2023 dosiahla firma najvyššie tržby vo výške približne 7,7 milióna eur. To však pravdepodobne súviselo s projektom, na ktorý spoločnosť dostala peniaze v roku 2022. V roku 2024 boli tržby už iba 1,53 milióna eur.
Spoločnosť má aj obrovské dlžoby. Iba na poistnom dlží viac ako 300 000 eur, ďalších 18 000 eur dlží na daniach.
Energetika aj prepojenie s univerzitami
ZTS – Výskum a Vývoj bola zameraná najmä na výskum a experimentálny vývoj v oblasti priemyslu a technických vied, vrátane projektov na regeneráciu batérií elektromobilov. Cieľom bolo vytvárať nové technológie pre trvalo udržateľné využitie zdrojov energie a spolupracovať s akademickými a priemyselnými partnermi.
To sa jej aj darilo. V roku 2022 spoločnosť z Dubnice nad Váhom predstavila unikátny projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov. Po splnení kvalitatívnych kritérií EÚ získala finančnú podporu od Ministerstva hospodárstva SR.
Ako vtedy uviedol predseda predstavenstva Stanislav Králik, išlo o súčasť európskeho projektu European Battery Innovation (IPCEI), ktorý podporil nenávratný príspevok 14,9 milióna eur.
Spoločnosť chcela podľa informácií z webu samotného projektu vyradené batérie transformovať na modulárne batériové jednotky s garantovanou životnosťou, určené najmä pre energetický sektor a menej dynamické aplikácie. Na webe je stále uvedená ako Direct partner. Projekt mal za úlohu prispieť k energetickej nezávislosti Slovenska a Európy a umožniť efektívnejšie využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Súčasne sa doňho zapojili aj slovenské univerzity. Samotnej spoločnosti už webová stránka nefunguje.
Známy majiteľ
Za dubnickou spoločnosťou ZTS – Výskum a Vývoj stál aj vplyvný slovenský podnikateľ Štefan Košovan. Ten je známy predovšetkým z 90. rokov, keď pôsobil v dozornej rade Devín banky, ktorá neskôr skončila v konkurze. Neskôr sa stal generálnym riaditeľom Slovenských elektrární, z postu ho však odvolali v marci 2000 po medializovaných problémoch a zisteniach o pochybeniach pri hospodárení podniku, vrátane kontroverzných exportov elektriny a jadrového paliva. Informoval o tom vtedy portál SME.
Napriek tomu zostal aktívny v energetickom sektore a dubnický podnik STM Power, ktorý je dnes jadrom jeho podnikateľského impéria, využíva na kontrolu ďalších energetických spoločností, vrátane práve ZTS – Výskum a Vývoj. ZTS je síce akciová spoločnosť, podľa informácií z Registra partnerov verejného sektora je však konečným užívateľom výhod spoločnosti práve Košovan.
Dlhy napriek dotáciám
Ako informoval Denník E, STM Power sama čelila finančným problémom. Napriek tomu, že spoločnosť v minulosti úspešne čerpala štátne aj eurofondové dotácie, skončila v dlhoch. Medzi rokmi 2011 a 2013 získala hneď tri príspevky, ktoré dohromady predstavovali takmer 8,5 milióna eur, pričom najväčšia dotácia vo výške 6 miliónov eur smerovala na nové stroje pre výrobu zariadení na produkciu energií z obnoviteľných zdrojov.
Podobne ako ZTS – Výskum a Vývoj aj STM Power v minulosti profitovala z verejných podpôr a eurofondov, čo ešte viac podčiarkuje ich prepojenie a spoločné pôsobenie v energetickom sektore. Kým STM Power prešla reštrukturalizáciou a prežila, ZTS zápasí s nevyplatenými mzdami a záväzkami voči štátu aj bývalým zamestnancom.
Dubnica nad Váhom sa počas minulého storočia etablovala ako významné centrum strojárskeho priemyslu na Slovensku. Pôsobil tu masívny štátny koncern Závody ťažkého strojárenstva (ZŤS).
Po páde socializmu prešiel celý ZŤS rozsiahlou reorganizáciou a vznikali menšie samostatné spoločnosti. Jednou z nich sa v roku 1997 stala akciová spoločnosť ZTS – Výskum a Vývoj. Po takmer 30 rokoch sa zdá, že je ku koncu bližšie ako kedykoľvek predtým.
