Slovákom miznú autá, zlodeji sa u nás zamerali na jeden konkrétny model. Známych je už minimálne osem prípadov

Predstavte si situáciu, že večer si pred svojím domom zaparkujete vaše auto, no ráno ho už na rovnakom mieste nenájdete. Bohužiaľ, takáto bola realita viacerých Slovákov, ktorí sa počas nedávneho obdobia stali obeťami zlodejov.

Na sériu krádeží upozornila facebooková stránka HAKA, ktorá pomáha s hľadaním odcudzených automobilov. Ako nasvedčovali viaceré informácie, cieľom zlodejov sa stal model Hyundai Tucson tretej generácie. Ide o vozidlo, ktoré sa prestalo vyrábať v roku 2020, pričom od roku 2015 si ho kúpili tisíce Slovákov.

Podľa informácií, ktorými skupina disponuje, sa krádež tohto konkrétneho typu auta zopakovala minimálne 8-krát. Prípadov však môže byť viac. Šesť takýchto prípadov sa malo stať v okolí Bratislavy, ďalšie dva prípady v Košiciach. Ako informoval portál noviny.sk, prípad v Rusovciach dokonca zachytila priemyselná kamera. Na záberoch najprv dvaja muži nenápadne prejdú okolo zaparkovaného auta, po chvíli sa vrátia, bez problémov ho otvoria a odídu.

„Problém je v bezkľúčovom štartovaní. Jeden páchateľ sa snaží zachytiť signál z domu, postaví sa k oknu alebo kúsok od dverí, snaží sa zachytiť kľúč. Len čo signál zachytí, zosilní ho a zlodej, ktorý stojí pred domom, sa dostane do vozidla, naštartuje a odchádza,“ uviedol na margo situácie zakladateľ HAKA Štefan Farkaš.

Niektoré vozidlá smerovali do Maďarska

Ako naznačujú ďalšie informácie, ukradnuté autá zrejme okamžite smerujú za naše hranice, napríklad do Maďarska. Práve v Rajke sa totiž našlo jedno z odcudzených áut, pričom iné bolo zadržané na hraniciach s našimi južnými susedmi. Šoférovať ho mal muž rumunskej národnosti. Okrem toho Farkaš upozornil, že na pozore by sa mali mať aj majitelia iných SUV značiek Lexus a Mazda, no „na dračku“ vraj idú aj autá Škoda Octavia.

Zástupcovia značky Hyundai odmietajú, že by boli tieto modely zabezpečené menej, ako iné vozidlá. „Vozidlo je od výroby štandardne vybavené imobilizérom, ale aj ochranou elektroniky komponentov, ako napríklad motora, ktorý je chránený kódom generovaným priamo výrobcom. Za ostatných 5 až 10 rokov sa, žiaľ, metódy zlodejov vyvíjajú a sú oveľa sofistikovanejšie,“ uviedol pre noviny.sk riaditeľ marketingu automobilky Marek Kopča.