Slovák ukázal svoju hŕbu 2-euroviek. Má 600 eur v minciach, ľudia mu radia, čo s nimi

Kým niektorých fascinuje numizmatika a zbieranie vzácnych mincí, ďalší sa vyžívajú aj v zhromažďovaní tých obehových. Na sociálnej sieti sa pred niekoľkými hodinami objavil príspevok od Slováka, ktorý sa môže pochváliť veľmi peknou „zbierkou“ dvojeurových mincí.
Vo facebookovej skupine s názvom „2 euro mince za skvelé ceny“ sa objavil príspevok od Slováka, ktorý má nahromadenú zbierku obehových mincí a chce ich zameniť.
„Asi 600 eur. Chcem zameniť, nie som zberateľ,“ pridal popis k fotografii, na ktorej sa nachádza hŕba dvojeuroviek.
Príspevok si získal veľkú pozornosť a cez stovku reakcií
Objavili sa medzi nimi zaujímavé tipy na to, kde si autor príspevku môže svoje mince zameniť, pretože v bankách je táto možnosť spoplatnená. Dokonca aj v Národnej banke Slovenska, aj keď stále je to najvýhodnejšia oficiálna cesta, ak disponujete veľkým počtom mincí.
Niektorí komentujúci odporučili opýtať sa v obchode či lekárni, kde o mince môže byť záujem. Pravdepodobne každý z nás zažil situáciu, keď mu v obchode nemali z bankovky vydať pre nedostatok drobných, a tak by o ne mohol byť záujem. No neexistuje záruka, že tu Slovák skutočne aj pochodí. Iní mu poradili nájsť si vkladomat, ktorý umožňuje vkladať práve mince na bankový účet, do určitého množstva dokonca zadarmo.
No ozvali sa aj ľudia, ktorí o mince prejavili záujem alebo autora príspevku vyzvali, aby sa na ne pozrel detailnejšie a skúsil nájsť medzi nimi nejakú výnimočnejšiu. Takže ak disponujete podobnou zbierkou a neviete, čo s ňou, môžete sa inšpirovať týmito radami. Pretože platiť mincami za drahší tovar v obchode nemusí byť totiž najlepší nápad.
My sme si vyskúšali experiment so zbieraním mincí a 366 dní sme si šetrili 50-centové, 1- a 2-eurové mince v plastovej fľaši. Po uplynutí roka sme riešili otázku, čo s nimi a hľadali spôsoby, ako ich zameniť za bankovky tak, aby sme prišli o čo najmenej z našetrených peňazí. A napokon sa nám to úspešne podarilo.
Nahlásiť chybu v článku