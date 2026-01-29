Slovák si všimol chybu na krájači na chlieb v supermarkete. Aby zistil pravdu, svoje pečivo si odmeral pravítkom

Ruku na srdce – jedným z najväčších hitov, ktorý nájdeme v supermarketoch, ale aj v bežných potravinách, je krájač na pečivo. Ak ste ho náhodou ešte nevyskúšali, mali by ste to čím skôr napraviť, pretože niet nad čerstvý a rovnomerne nakrájaný chlieb. Istý Slovák upozornil na jednu vec, na ktorú by ste si mali dať pozor, aby ste neodchádzali z nákupu sklamaní.
Slovák sa na Reddite podelil o fotografiu krájača na pečivo, na ktorom niečo nesedí. Autor príspevku poznamenal, že ho „skoro od**al krájač na chleba“. Na snímke sú znázornené tri režimy hrúbky rezania, avšak číselný údaj o milimetroch pri nich nesedí.
Dnes ma skoro odrbal krájač na chleba
byu/ludostoka inSlovakia
Kým pri obrázku s najhrubšie nakrájaným pečivom sa uvádza hrúbka 16 mm, pri strednej možnosti 14 mm, pri najtenšom variante je to 17 mm. Ľudí táto malá chybička nenechala chladnými a v komentároch pod príspevkom sa rozprúdila búrlivá diskusia.
Správny bol text
„Čo si si vybral a ako to skončilo?“ opýtal sa niekto zvedavo, na čo autor fotografie uviedol, že najprv mal dilemu, či je správny obrázok alebo text, ale správny bol text. Zvolil si možnosť 17 mm a dokonca ako dôkaz priložil fotografiu, kde svoje pečivo odmeral pravítkom.
No našli sa aj takí, ktorí nemajú tieto krájače v obľube: „Do tých krájačov by som nič nedal, keď vidím, čo za ľudia tam strkajú ruky,“ priznal kritik tejto technickej vymoženosti. Takže to vyzerá, že okrem samoobslužných pokladníc dokáže ľudí rozdeliť do dvoch kategórií aj krájač na pečivo. Na to môžeme povedať len jednu vec: keď sa vyberiete do supermarketu, buďte ohľaduplní k ostatným a pri manipulácii s nezabaleným pečivom používajte rukavice alebo klieštiky, ktoré sú na to určené.
