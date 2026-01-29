Slovák si všimol chybu na krájači na chlieb v supermarkete. Aby zistil pravdu, svoje pečivo si odmeral pravítkom

Ilustračná foto: interez.sk / Reddit (ludostoka)

Zuzana Veslíková
Ak ich používate, všímajte si tento detail.

Ruku na srdce – jedným z najväčších hitov, ktorý nájdeme v supermarketoch, ale aj v bežných potravinách, je krájač na pečivo. Ak ste ho náhodou ešte nevyskúšali, mali by ste to čím skôr napraviť, pretože niet nad čerstvý a rovnomerne nakrájaný chlieb. Istý Slovák upozornil na jednu vec, na ktorú by ste si mali dať pozor, aby ste neodchádzali z nákupu sklamaní. 

Slovák sa na Reddite podelil o fotografiu krájača na pečivo, na ktorom niečo nesedí. Autor príspevku poznamenal, že ho „skoro od**al krájač na chleba“. Na snímke sú znázornené tri režimy hrúbky rezania, avšak číselný údaj o milimetroch pri nich nesedí.

Dnes ma skoro odrbal krájač na chleba
byu/ludostoka inSlovakia

Kým pri obrázku s najhrubšie nakrájaným pečivom sa uvádza hrúbka 16 mm, pri strednej možnosti 14 mm, pri najtenšom variante je to 17 mm. Ľudí táto malá chybička nenechala chladnými a v komentároch pod príspevkom sa rozprúdila búrlivá diskusia.

Správny bol text

„Čo si si vybral a ako to skončilo?“ opýtal sa niekto zvedavo, na čo autor fotografie uviedol, že najprv mal dilemu, či je správny obrázok alebo text, ale správny bol text. Zvolil si možnosť 17 mm a dokonca ako dôkaz priložil fotografiu, kde svoje pečivo odmeral pravítkom.

No našli sa aj takí, ktorí nemajú tieto krájače v obľube: „Do tých krájačov by som nič nedal, keď vidím, čo za ľudia tam strkajú ruky,“ priznal kritik tejto technickej vymoženosti. Takže to vyzerá, že okrem samoobslužných pokladníc dokáže ľudí rozdeliť do dvoch kategórií aj krájač na pečivo. Na to môžeme povedať len jednu vec: keď sa vyberiete do supermarketu, buďte ohľaduplní k ostatným a pri manipulácii s nezabaleným pečivom používajte rukavice alebo klieštiky, ktoré sú na to určené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kaufland a Tesco zákazníkov potešia, možnú zmenu avizuje aj Lidl. Zálohovanie obalov by mohlo byť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac