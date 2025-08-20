Slovák sa v zahraničí poriadne „predviedol“, policajti si išli oči vyočiť: Keď mu dali fúkať, tester to nezvládol

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Je zázrak, že obaja Slováci v aute prežili bez zranení.

Polícia v nemeckej spolkovej krajine Hesensko kontrolovala v pondelok neskoro večer osobné vozidlo, na ktorého nebezpečnú jazdu ju predtým upozornil iný vodič. Ukázalo sa, že v ňom sedeli dvaja muži zo Slovenska vo veku 31 a 37 rokov, ktorí boli pod značným vplyvom alkoholu. TASR o tom informuje na základe správy denníka Bild.

Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 v južnom Hesensku. Štýl jeho jazdy však bol značne neistý, navyše robilo „myšičky“ a menilo rýchlosť, ktorá sa pohybovala od 70 do 220 km/h, čím ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Neuveriteľné hodnoty

Jeden z vodičov preto o 22.25 h nahlásil túto skutočnosť polícii. Tá ho zastavila na parkovisku diaľnice A 5 neďaleko Weiterstadtu. Test na alkohol v krvi ukázal u vodiča hodnotu 4,16 promile. „U spolujazdca nebolo možné určiť hladinu alkoholu v krvi, pretože prístroj sa vypne pri piatich promile,“ povedal hovorca polície.

Slovákovi, ktorý sedel za volantom, bol odobratý vodičský preukaz. V Nemecku je vedenie vozidla zakázané pri hladine alkoholu v krvi 0,5 promile alebo vyššej. Nad 1,1 promile ide o trestný čin.

