Známa slovenská automobilka hlási celoeurópsky úspech: Takéto auto sa doteraz na kontinente nevyrábalo

Foto: Adulko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Investícia dosiahla výšku 108 miliónov eur.

Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV4 je prvým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v Európe.

Prípravy na projekt sa podľa jeho slov začali ešte vlani, pričom boli súčasťou investície vo výške 108 miliónov eur. Financie boli využité na komplexnú modernizáciu výrobných liniek vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií a prispôsobenia technológií v lisovni, zvarovni, lakovni a najmä v montážnej hale.

Dlhá príprava

„Na spustenie výroby modelu EV4 sme sa dlhodobo a dôsledne pripravovali. Vďaka kombinácii pokročilých výrobných technológií a nasadeniu našich kvalifikovaných zamestnancov sme úspešne zahájili jeho sériovú výrobu,“ uviedol Potoček. Doplnil, že model EV4 sa bude vyrábať na tých istých výrobných linkách ako súčasné modely Sportage a XCeed.

Kia EV4. Foto: Oleg Yunakov

Ročnú produkciu elektromobilov je podľa jeho slov zatiaľ ťažké odhadnúť. „Aktuálne tvoria 25 % celkovej produkcie hybridné a plug-in hybridné verzie, no a tým, že nastupuje EV4 a začiatkom budúceho roka aj model EV2, rátame, že to bude v desiatkach percent,“ dodal Potoček.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Vlani tu vyrobili viac ako 351 000 vozidiel, tri hlavné exportné trhy predstavovali Veľká Británia, Nemecko a Španielsko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koľko dostanete navyše za prácu cez víkend? Minimálna mzda ide hore, menia sa aj ďalšie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac