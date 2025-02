Na severe Slovenska vyrastie nové obchodné centrum. Obyvateľom ponúkne niekoľko nových predajní a ďalší supermarket

Zlepšovanie lokálnej občianskej vybavenosti či širšie možnosti nákupných značiek pre miestnych obyvateľov. Obchodné komplexy zažívajú rozmach prakticky v každom kúte Slovenska a výnimkou nie je ani Orava. Tu už investori stihli vybudovať niekoľko takzvaných retailových parkov. Jeden z nich sa bude v Námestove rozširovať.

Konkrétne ide o komplex s názvom OC Slanica, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti mesta, v tesnom dotyku s Oravskou priehradou. Investorom je developerská spoločnosť Mayflower Group, ktorá podobné projekty prevádzkuje aj v mestách ako Šamorín, Rimavská Sobota, Ružomberok, Lučenec či Nové Zámky. Ako vyplýva z najnovšie zverejneného zámeru na enviroportáli, práve námestovská OC Slanica sa dočká druhej etapy.

Nový projekt by mal predstavovať samostatnú jednopodlažnú budovu, ktorá sa bude nachádzať v rovnakej lokalite a vyrastie súbežne s už existujúcim retailovým parkom. V ňom momentálne pôsobia predajcovia ako Billa, dm drogerie, Kik, Jysk či Dr. Max. Zatiaľ nie je jasné, aké ďalšie prevádzky doplnia súčasnú zostavu, no podľa zámeru by malo ísť až o 9 nových obchodných jednotiek.

Všetky predajne budú umiestnené na prízemí, vchod do nich bude umožnený z pešieho chodníka kompletne prekrytého exteriérovým zastrešením.

„Na prenajímateľnej ploche budú umiestnené malo- a veľkometrážne obchodné jednotky o jednotlivých výmerách cca. 300 m2 – 1 800 m2, odhadovaný počet nájomcov je 9,“ uvádza predkladateľ v dokumente. Zameranie budúcich nájomcov by sa malo špecializovať na supermarket, obuv, módu, drogériu, nábytok, športové potreby a potreby pre chovateľov.

Termín začatia výstavby je aktuálne naplánovaný na september 2025, ukončenie výstavby podľa stanoveného harmonogramu pripadá na jún 2026. Celkové odhadované náklady v dokumente uvedené nie sú.

Nový projekt aj pod Tatrami

Ako sme vás len nedávno informovali, veľká investícia smeruje aj pod Tatry. Svoj zámer tam predstavila investičná skupina Orquesta Group, ktorá chce vo Veľkej Lomnici vybudovať zónu spájajúcu bývanie, polyfunkciu a rekreáciu. Prvotné náklady sú odhadované na necelých 50 miliónov eur.

Ako zo zámeru vyplýva, rekreačno-obytná zóna vyrastie v severozápadnej časti obce. Jednotlivé oblasti budú logicky rozdelené, pričom vo východnej časti zóny sa budú nachádzať plochy občianskej vybavenosti, v centrálnej časti rekreačné plochy a v západnej časti bude obytná zóna s rodinnými domami.

V rámci dvanástich polyfunkčných objektov sú na prízemiach plánované rôzne obchodné prevádzky, ktoré by mali zabezpečovať riadnu občiansku vybavenosť. Taktiež sa v nich podľa zámeru plánujú tiež administratívne priestory, respektíve ubytovanie pre zamestnancov. „Celé územie ponúka panoramatický výhľad na východnú panorámu pohoria Vysokých Tatier a tiež na scenériu prírodnej rezervácie,“ uvádza sa v dokumente.