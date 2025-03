Prevádzky potichu zatvárajú, zmenil sa aj majiteľ. Lacná sieť chcela u nás otvoriť 100 pobočiek, expanzia sa zatiaľ nekoná

Mnohí Slováci boli nadšení, keď v novembri 2023 obletela médiá správa o tom, že trh s kaviarňami dostane zaujímavú a cenovo dostupnú konkurenciu. Malo ísť o rumunský reťazec 5 to go, ktorý sa pýši tým, že je najrozšírenejším kaviarenským reťazcom vo východnej Európe. Ambiciózne plány mal aj na Slovensku.

Podľa prvotných informácií chceli zástupcovia 5 to go otvárať prvú kaviareň už začiatkom roka 2024. Tento termín im nevyšiel a napokon sa posunul na tretí až štvrtý kvartál toho istého roka. Plány počítali s otvorením kaviarne v hlavnom meste a s následným rozšírením po celom Slovensku. Rumuni u nás chceli v priebehu štyroch rokov rozšíriť svoju sieť na 100 coffeeshopov a konkurovať aj najväčším hráčom ako je Starbucks.

„Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude veľmi dobre prijatá na Slovensku, kde chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férové ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ povedal v minulosti Lucian Bădilă, spoluzakladateľ spoločnosti 5 to go. Dnes už je zrejmé, že 5 to go nenaplnilo ani druhý stanovený termín a okolo otvárania ambicióznej siete ostalo ticho.

Zatváranie pobočiek po avizovanej expanzii

My sme spoločnosť v uplynulých mesiacoch viackrát kontaktovali, no neúspešne. Dôvodom mohol byť fakt, že v jej vnútorných štruktúrach prebiehali výrazné zmeny a ako informoval World Coffee Portal, v decembri sa oficiálne potvrdila zmena majiteľských pomerov. Väčšinový podiel (60 % pozn. red.) predali pôvodní majitelia firme INVENIO Partners a poskytovateľovi rastového kapitálu Accession Capital Partners (ACP).

Takáto investícia podľa tlačovej správy 5 to go umožní efektívnejšiu a rozsiahlejšiu expanziu na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Ako prioritné krajiny sa spomínali Bulharsko s Moldavskom, no zazneli tiež plány na rozšírenie siete do Írska, Španielska, Francúzska či Spojeného kráľovstva. O slovenskej expanzii sme žiadne konkrétne detaily nevypátrali a je otázne, či má o nás lacná kaviarenská sieť stále záujem.

Ako paradox pôsobí to, že po avizovanej expanzii prišlo k zatváraniu pobočiek. Stalo sa tak konkrétne u našich južných susedov, ktorí ešte vlani patrili v expanzných plánoch spoločnosti medzi kľúčové krajiny. Podľa verejne dostupných sú zatvorené kaviarne v Budapešti, ako aj v meste Níreďháza. Keďže nedisponujeme presnejšími informáciami, predpokladať sa dajú hlavne dva scenáre.

Tým prvým a pravdepodobnejším je, že nové vedenie nevyhodnotilo Maďarsko ako perspektívny trh a rozhodlo sa sieť kaviarní z krajiny stiahnuť. Druhým scenárom môže byť „prekopanie“ maďarskej siete a otváranie na nových miestach. V tejto chvíli však ide iba o naše špekulácie.