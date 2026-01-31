Slováci už nakupujú v novom obchodnom centre. Po Actione, Woolworthu či McDonalde sa otvoria aj ďalšie predajne

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
V závere minulého roka vyrástla na okraji hlavného mesta nová obchodná zóna. Nájomcovia sú už takmer v plnej zostave.

Rozmach retailových parkov na Slovensku mohli v uplynulých mesiacoch pocítiť ľudia v rôznych slovenských regiónoch. Obchodné zóny v súčasnosti rastú ako v najväčších mestách, tak aj v menších lokalitách či v strategicky umiestnených obciach. Novinky sa v decembri dočkala napríklad aj Bratislava, konkrétne mestská časť Podunajské Biskupice.

Projekt Podunajská Brána je lokalizovaný na okraji hlavného mesta pri výjazde smerom na Rovinku a Dunajskú Lužnú. V súčasnosti je už takmer v plnej zostave a čaká sa na otvorenie posledných prevádzok.

Doplnenie občianskej vybavenosti

Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však mala na starosti iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.

Projekty retailových parkov v poslednej dobe pribúdajú najmä na okraji väčších miest či vo frekventovaných satelitných obciach. Takéto umiestňovanie nie je náhodné a má viacero dôvodov. V prvom rade sa developeri snažia obchodné zóny zasadiť tak, aby zachytávali čo najviac tranzitujúcich obyvateľov.

Zároveň, ako to je v prípade Podunajských Biskupíc, je tiež cieľom obslúžiť narastajúce množstvo ľudí v rozvíjajúcom sa predmestí.

Foto: interez.sk

Otvorili tu známe značky

Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.

Na podobný štýl skladby obchodníkov stavila aj Podunajská Brána, ktorej súčasťou sa stali populárne mená v oblasti drogérie, módy či diskontných reťazcov. Už pred oficiálnym dokončením projektu bolo jasné, že svoje nové pobočky tu budú mať diskonty ako Action či Woolworth. Tie vstúpili na slovenský trh ako víchor a pre tuzemských zákazníkov ide o atraktívne koncepty v dostupných cenových reláciách.

Foto: interez.sk

Uvedených predajcov následne doplnili Gate a Sinsay, v súčasnosti sa pridali aj Jysk, dm drogerie, Deichmann a 1Day. Vo finálnej fáze dokončovania je aktuálne pobočka lekárne Dr. Max. Jeden, pomerne rozsiahly priestor, je zatiaľ prázdny a nie je jasné, kto ho zaplní. Podľa reklamného polepu sa v ňom už má pripravovať nová predajňa.

Finálnym dielom skladačky by mala byť rozrastajúca sa sieť fitnescentier Form Factory. Na oficiálnom webe spoločnosti sa síce táto lokalita ešte nespomína, no jej logo už svieti na pútači blízko obchodnej zóny.

Súčasťou areálu je aj populárna sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s, ktorá vyrástla súbežne s retailovým parkom a patrí medzi jeho najatraktívnejšie súčasti. Hneď vedľa shopping zóny sa navyše nachádza predajňa nemeckého reťazca Lidl.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
