McDonald’s na Slovensku otvoril úplne novú reštauráciu. Vyrástla v rozvíjajúcej sa lokalite v modernej shopping zóne

McDonald’s naďalej rozširuje svoju sieť na Slovensku a posilňuje aj svoje zastúpenie v Bratislave. Po nedávnych modernizáciách prevádzok na Námestí SNP a Gorkého ulici pribudla v hlavnom meste úplne nová reštaurácia – tentoraz v Podunajských Biskupiciach.
Ako sme vás pred pár dňami informovali, nová reštaurácia McDonald’s vyrástla v retail parku Podunajská brána. Ten chce zákazníkov lákať na pestré zloženie obchodníkov, no veľkým ťahúňom by mala byť aj populárna sieť rýchleho občerstvenia.
„Našou ambíciou je priniesť reštauráciu novej generácie s modernými technológiami, komfortným Drive-Thru a službami pre rodiny aj ľudí na cestách. Verím, že McDonald’s sa stane prirodzenou súčasťou každodenného života miestnych obyvateľov a prispeje k ďalšiemu rozvoju lokality,“ uviedla franšízantka Katarína Balogová.
Samozrejmosťou je moderný dizajn, samoobslužné kiosky či služba McDrive, vďaka ktorej si môžu zákazníci objednať obľúbené pokrmy priamo z auta.
Ako kompetentní dodali, prevádzka sa pýši dizajnom A Touch of Archery, ktorý sa vyznačuje moderným, čistým a hravým vizuálom. Interiér dopĺňajú originálne grafiky, ktoré sa inšpirujú ikonickými oblúkmi McDonald’s. Podľa franšízantky sa tu spoločnosti podarilo dať dokopy kvalitný tím bez väčších náborových problémov.
