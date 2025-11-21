V novom obchodnom centre budú Slováci nakupovať už čoskoro. Hlavným lákadlom sú lacné reťazce či McDonald’s

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
V novej shopping zóne sa už realizujú finálne úpravy, prvých zákazníkov by mohla privítať v najbližších týždňoch.

Na okraji Bratislavy, v mestskej časti Podunajské Biskupice, už nejaký čas môžeme pozorovať stavebný ruch. Rastie tam totiž nový retailový park s názvom Podunajská Brána spolu s prevádzkou známeho rýchleho občerstvenia. Práce napredujú pomerne rýchlo a prví zákazníci by mali do tamojších prevádzok vstúpiť už v najbližších týždňoch.

Projekty retailových parkov v poslednej dobe pribúdajú najmä na okraji väčších miest či vo frekventovaných satelitných obciach. Takéto umiestňovanie nie je náhodné a má viacero dôvodov. V prvom rade sa developeri snažia obchodné zóny zasadiť tak, aby zachytávali čo najviac tranzitujúcich obyvateľov. Zároveň, ako to je v prípade Podunajských Biskupíc, je tiež cieľom obslúžiť narastajúce množstvo ľudí v rozvíjajúcom sa predmestí.

Dôvodov, prečo sú takéto retailové parky populárne, je viacero. U zákazníkov však najčastejšie vyhráva ľahká prístupnosť autom a komplexné zloženie predajcov. Je bežným štandardom, že okrem predajne potravín tu nájdu tiež drogériu, chovateľské potreby, diskontné reťazce so zmiešaným tovarom, elektro či lekáreň.

Silné zloženie predajcov a populárny McDonald’s

Podunajská Brána bola pôvodne prirodzeným doplnením developmentu s rovnomenným názvom, ktorý začal realizovať investor Tatra Real. Obchodné jednotky však realizuje iná spoločnosť. Podľa katastra pozemky pod projektom vlastní eseročka Danubia Gate, ktorá patrí pod realitný fond Mitiska REIM, teda známeho európskeho hráča na trhu s retailovými parkami.

Ako kompetentní špecifikovali, zloženie retailového parku by aj v tomto prípade malo byť komplexné a praktické – miesto tu nájdu diskontné reťazce, predajcovia nábytku, módy či lekáreň a drogéria. Konkrétne mená síce potvrdené neboli, no z iných dostupných zdrojov vyplynulo, že svoje predajne by tu mali otvoriť Action, Woolworth, Sinsay či Gate.

Foto: interez.sk

To sa nám potvrdilo aj pri našej nedávnej návšteve, počas ktorej už robotníci osádzali logá obchodníkov na fasádu budovy. Podľa našich informácií by sa mohlo obchodné centrum dokončiť už v najbližších týždňoch. Blízko dokončenia je tiež McDonald’s, ktorý bude súčasťou shopping zóny.

Foto: interez.sk

Už skôr sme vás informovali o tom, že bratislavský retail park bude tvorený tromi objektmi. Prvý bude mať dve podlažia a tvar písmena L, druhá budova je plánovaná so štandardnými obdĺžnikovým pôdorysom a jedným podlažím. V treťom objekte by svoj domov mala nájsť spomínaná prevádzka rýchleho občerstvenia. K projektu, pochopiteľne, patrí aj parkovanie pre viac ako 250 vozidiel.

V tesnej blízkosti sa tiež nachádza už dlhší čas otvorená pobočka diskontného reťazca Lidl.

