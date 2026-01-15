Slováci tomu nebudú chcieť uveriť: Platy v roku 2025 dosiahli neuveriteľné číslo, najviac zarábala jedna skupina

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Mediánový plat narástol oproti roku 2024 o 200 eur.

Mediánová hodnota základného mesačného platu v Slovenskej republike dosiahla v roku 2025 podľa portálu Platy.sk takmer 1 700 eur, čo predstavuje nárast o takmer 200 eur oproti roku 2024.

Najhoršie zarábajúca desatina pracujúcich mala základný mesačný plat v hrubom len do 1 020 eur, po započítaní bonusov a 13. platu stúpla na približne 1 140 eur. Z celoslovenského pohľadu bola mediánová mzda najvyššia v Bratislavskom kraji, kde základný plat dosiahol 2 000 eur. V ostatných regiónoch okrem Banskobystrického a Prešovského kraja sa medián pohyboval približne okolo 1 500 eur (v Prešovskom len 1 400 eur, v Banskobystrickom o 50 eur nižšie).

Veľké rozdiely

Rozdiel medzi regiónom s najvyššou a najnižšou mediánovou mzdou bol rovnako ako v predchádzajúcom roku 600 eur. Podľa profesií najlepšie zarábali zamestnanci vo vrcholovom manažmente, kde polovica z nich mala plat vyšší ako 3 500 eur a najlepšie zarábajúca desatina dokonca viac ako 6 500 eur mesačne. IT pracovníci mali medián mzdy vo výške 2 500 eur, manažéri približne o 300 eur menej.

Naopak, najnižšie platy mali pracovníci v pomocných prácach, kde medián nepresiahol 1 000 eur, pričom najhoršie zarábajúca desatina mala len okolo 820 eur, čo je na úrovni minimálnej mzdy. Podobne nízke príjmy sa zaznamenali aj v textilnom priemysle, cestovnom ruchu, gastronómii a službách, kde medián dosahoval približne 1 200 eur.

Medzi konkrétnymi pozíciami mali najvyššie príjmy generálni riaditelia so strednou hodnotou platu 5 200 eur, riaditelia závodov a IT riaditelia s 5 000 eurami. Nasledujú vedúci právnych oddelení a country manageri. Najnižšie platy zaznamenali upratovači s mediánom 880 eur, krajčíri, vrátnici, pomocní kuchári a školníci prijímali okolo 900 eur mesačne.

