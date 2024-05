Slováci sa môžu tešiť na nové nákupné centrum, vyrastie vedľa diaľnice v obľúbenej turistickej lokalite. Takéto sú plány

Ako vyplýva z posledných štatistík, Slovákov nákupné centrá lákajú čoraz viac a v obchodoch sú ochotní míňať stále viac peňazí. Je preto logické, že nezaháľajú ani developeri a novými projektami odpovedajú na dopyt spotrebiteľov. Podľa najnovších informácií, nový nákupný komplex by mal dostať aj vyhľadávaný turistický región neďaleko Vysokých Tatier, informoval o tom portál Prešovský Štandard.

Konkrétne by malo ísť o projekt s názvom Zaza Park, ktorý vyrastie prakticky hneď vedľa diaľnice D1 v Poprade. Domáci obyvatelia lokalitu dobre poznajú, nakoľko sa tam v súčasnosti nachádza známa sieť rýchleho občerstvenia a ide o strategickú oblasť vzhľadom na frekventované dopravné tepny a blízkosť Vysokých Tatier, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie turistické centrá na Slovensku.

Podľa existujúceho zámeru by mali na spomínaných pozemkoch vyrásť dva obchodné domy s parkoviskami pre viac ako 300 vozidiel. Prvá budova bude dvojpodlažná a počíta s klasickou nákupnou galériou, reštauráciami a posedením. Na prízemí by sa mal nachádzať priestor pre supermarket. Druhá budova pripomína známe retailové parky, teda jednopodlažné predajne so samostatnými vstupmi smerom od parkoviska.

Aktuálne plány hovoria o začiatku výstavby v priebehu budúceho roka, s dokončením sa počíta v roku 2027. Celkové náklady na tento projekt sa pohybujú na úrovni 15 miliónov eur. Okrem obsluhy rozvíjajúceho sa regiónu s potenciálom blízkeho národného parku je výhodou aj to, že by v nákupnom komplexe malo nájsť prácu približne 70 ľudí.

Ako zo zámeru na Enviroportali vyplýva, Zaza Park má ambíciu konkurovať etablovaným hráčom a chce sa stať jedným z najnavštevovanejších obchodných komplexov v regióne. Dôraz chce tiež klásť na životné prostredie, preto v projekte počíta s množstvom zelene a energeticky úspornými technológiami.