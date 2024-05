Kaufland otvorí ďalšiu unikátnu predajňu, bude mať dažďovú záhradu či zelenú strechu. Tešiť sa môžu obyvatelia tohto mesta

Kaufland patrí pre mnohých Slovákov medzi najobľúbenejšie potravinové reťazce pôsobiace na Slovensku. V októbri minulého roka sa mu podarilo otvoriť jedinečnú predajňu, ktorú zdobia rôzne ekologické prvky. V nastavenom trende pokračuje a už vo štvrtok otvorí ďalší nový nákupný spot, tentoraz to bude na severe Slovenska. Informuje o tom portál regióny.sk.

O tom, že sa Kaufland chystá otvoriť novú predajňu v Bytči, sme vás exkluzívne informovali ešte počas marca. Túto informáciu nám vtedy potvrdila hovorkyňa reťazca Lucia Vargová. „V rámci našej expanzie na Slovensku podrobne analyzujeme všetky regióny a overujeme, či by výstavba predajne Kaufland v danej lokalite bola pre nás zaujímavá. Momentálne sú vo výstavbe nové predajne Kaufland v Bytči a v Šamoríne,“ vyjadrila sa pre interez.

Zároveň nás zaujímalo, či v expanzii plánujú nadviazať aj na unikátnu predajňu v Záhorskej Bystrici, ktorá sa počas otvorenia pýšila tým, že podobnú v Európe nenájdete. „Niektoré prvky z konceptu predajne Kaufland v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sme už implementovali do konceptov pre nové predajne,“ potvrdila nám v marci hovorkyňa. Ako vyplýva aj z najnovších informácií, ekologické prvky skutočne nájdeme aj v Bytči.

Nová predajňa by mala disponovať fotovoltickým systémom, zelenou strechou, ale aj dažďovou záhradou. „V okolí predajne sa využila dlažba z recyklovanej plastovej gumy a parkovacie miesta sú vytvorené pomocou ekologickej drenážnej dlažby, ktorá zadržiava vodu,“ uvádza sa v článku portálu Regióny.

Boj o slovenskú jednotku pokračuje, kartami zamieša aj Biedronka

Ako sme vás ešte v marci informovali, v septembri minulého roka na Slovensku zahraničným hráčom kraľoval Lidl, no podľa aktuálnejších informácií je novým lídrom britské Tesco. To otvorilo už 168. slovenskú prevádzku, pričom pracuje aj na transformácii 15 predajní Žabka na Tesco Expres. Po otvorení všetkých spomínaných obchodíkov bude v konečnom dôsledku u nás prevádzkovať dokopy 178 predajní.

Na druhom mieste je Billa, ktorá má na Slovensku podľa posledných informácií otvorených 167 predajní a predbehla tak Lidl, ktorý je so 164 obchodmi na treťom mieste. Štvrtý Kaufland, dnes s 80 obchodmi, už počtom za konkurenciou pomerne zaostáva, no ani on nespí na vavrínoch. Koncom tohto roka by mala kartami zamiešať lacná poľská Biedronka, ktorá na Slovensko prichádza s úspešnou stratégiou a ambíciami vytvoriť konkurenciu prakticky každému väčšiemu hráčovi.