Slováci prídu domov: Lietadlá z Ománu pristanú v Bratislave, medzi cestujúcimi je aj Vladimír Országh

Foto: interez.sk, TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Uviaznutí Slováci sa vracajú z Maskatu špeciálnymi letmi.

Špeciálne charterové lety so slovenskými dovolenkármi, ktorí pre vojnový konflikt na Blízkom východe uviazli v Spojených arabských emirátoch (SAE) a Ománe, majú plánovaný prílet na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) v noci na utorok (3. 3.) a v utorok dopoludnia. Vyplýva to z informácií o letoch na webe bratislavského letiska.

Prvý z letov z Maskatu, hlavného mesta Ománu, mal priletieť do Bratislavy v pondelok o 22.25 h, ale podľa údajov na letiskovom portáli bude meškať. Očakávaný prílet je približne o polnoci. Ďalší mimoriadny let z Maskatu by mal priletieť v utorok predbežne o 10.45 h. Oba lety zabezpečuje dopravca Smartwings.

Klienti Saturu sú už v Maskate

Generálna riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Nora Fedorová v pondelok informovala, že ich klienti už sú na hoteli v Maskate, kam bezpečne prišli po 14-hodinovej ceste z Dubaja. „Tretieho marca o jednej (v noci) je plánovaný odlet z Maskatu do Bratislavy,“ priblížila. V Maskate je o tri hodiny viac ako na Slovensku.

„Ako prvej cestovnej kancelárii sa nám z tejto oblasti podarí dostať klientov späť na Slovensko. Pre nás je bezpečnosť našich klientov to najdôležitejšie, a to nehľadiac na náklady, ktoré nám z toho vznikajú. Či už je to náš špeciálny let, ktorý sme zabezpečili, ako aj za všetky ostatné služby, pretože tieto náklady nám nenahradí nikto ani štát, poisťovňa, ani žiadna iná spoločnosť,“ dodala Fedorová.

Medzi cestujúcimi je aj Vladimír Országh

Medzi Slovákmi, korí sa vracajú domov, je aj tréner hokejovej reprezentácie Slovenska Vladimír Országh. Priamo z Ománu potvrdil, že Satur im zabezpečil hladký prechod z Dubaja, kde uviazli počas vypuknutia konfliktu.

Foto: TASR – Jakub Kotian

„Nielen nám, ale stovkám ďalších ľudí zabezpečili prevoz z Dubaja do Maskatu. Prevoz prebiehal štandardne, boli nejaké zdržania na hraniciach,“ informoval na sociálnej sieti. Podľa Országha sú v bezpečí v Ománe a už sa tešia domov. „Cestovná kancelária vybavila charterové lety, ak všetko pôjde podľa plánu, tak v noci by sme mohli letieť domov,“ dodal.

