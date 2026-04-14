Krajina nie je pripravená na nebezpečný svet: Bývalý šéf NATO upozorňuje na slabiny, vláda zanedbáva obranu

Nina Malovcová
TASR
Britská bezpečnosť je v ohrození, varuje bývalý šéf NATO.

Národná bezpečnosť Británie je v ohrození pre politickú nečinnosť a nedostatočné investovanie do obrany, povie podľa denníka Financial Times (FT) v utorok bývalý generálny tajomník NATO George Robertson na prednáške v Salisbury.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Robertson, ktorý v 90. rokoch pôsobil ako minister obrany vo vtedajšej vláde Labouristickej strany, pre Financial Times povedal, že existuje rozdiel medzi rétorikou súčasného labouristického premiéra Keira Starmera a jeho konaním v oblasti obrany. „(Starmer) nie je ochotný urobiť potrebné investície,“ vysvetlil.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Trump opäť preháňal, jeho reči museli korigovať: Takto bude vyzerať americká blokáda Hormuzského prielivu
2.
Americké námorníctvo chce blokovať Hormuzský prieliv: Teherán podľa Trumpa vydiera celý svet
3.
Irán a USA majú za sebou dve kolá rokovaní. Tlačí sa na dosiahnutie konečnej dohody
Zobraziť všetky články (222)

Výhrady aj voči ministerke financií

Počas svojej prednášky plánuje neskôr predniesť aj kritiku ministerky financií Rachel Reevesovej za to, že v rozpočtovom prejave vlani na jeseň venovala obrane „len 40 slov“ a v aktualizovanej verzii z minulého mesiaca sa o nej vôbec nezmienila, píše FT.

„Národná bezpečnosť Británie je v ohrození,“ uvádza sa v úryvku z prednášky podľa denníka a stanice BBC. „Nie sme dostatočne pripravení. Nie sme dostatočne zabezpečení. Sme pod útokom. Nie sme v bezpečí,“ doplnil denník citujúc materiál. Kancelária bývalého šéfa NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala, podobne ani úrad premiéra.

Starmer viní z nedostatočného financovania armády predošlú vládu konkurenčnej Konzervatívnej strany a sľúbil najväčší trvalý nárast výdavkov na obranu od čias studenej vojny. Cieľom je dosiahnuť investície vo výške troch percent HDP.

Pripravuje sa desaťročný plán obrany

Vláda uviedla, že čoskoro zverejní desaťročný plán investícií do obrany zameraný na splnenie ambícií stanovených v revízii z roku 2024, na ktorej sa podieľal aj Robertson. Revízia vyzýva na prechod k dronom, digitálnemu vedeniu vojny a dátovo riadeným bojovým systémom vychádzajúcim zo skúseností získaných z vojny na Ukrajine.

Britský premiér minulý týždeň povedal, že vojna v Iráne musí byť pre Spojené kráľovstvo bodom obratu. Zaviazal sa posilniť ekonomiku a armádu, aby sa krajina mohla vyrovnať s čoraz „nestálejším a nebezpečnejším“ svetom. Robertson bude podľa FT hovoriť aj o tom, ako sa zhoršila bezpečnostná situácia od ruskej invázie na Ukrajinu a pre napätie na Blízkom východe.

Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog

