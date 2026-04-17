Izrael a Libanon uzavreli 10-dňové prímerie: Irán podľa Trumpa súhlasil s tým, že nebude mať jadrové zbrane

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
Útok na Irán
Libanonská armáda už obvinila Izrael z porušenia prímeria.

Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil, že nebude mať jadrové zbrane viac ako 20 rokov. Washington a Teherán sú blízko k uzavretiu dohody, povedal Trump novinárom pri Bielom dome, informuje TASR podľa správ staníc BBC a Sky News.

„Vyzerá to veľmi dobre, že uzavrieme dohodu s Iránom a bude to veľmi dobrá dohoda. Bude to dohoda bez jadrových zbraní… Máme veľmi silné stanovisko, ktoré presahuje 20 rokov, že nebudú mať jadrové zbrane. Buďme úprimní, neexistuje žiadny 20-ročný limit,“ konštatoval Trump.

Teherán podľa amerického prezidenta súhlasí s takmer všetkými americkými požiadavkami a je dnes ochotný „urobiť veci“, ktoré predtým urobiť nechcel.

Foto: SITA/AP

Spojené štáty zaobchádzajú s Iránom „veľmi pekne“, tvrdí Trump, ktorý si podľa svojich slov nie je istý, či je potrebné predĺžiť prímerie, s ktorým USA a Irán minulý týždeň súhlasili, no ak to bude potrebné, urobí to. „Máme teraz veľmi dobrý vzťah s Iránom,“ konštatoval.

Ďalšie kolo rokovaní predstaviteľov Spojených štátov a Iránu sa uskutoční „pravdepodobne cez víkend“.

Trump sa vyjadril aj k prímeriu medzi Izraelom a Libanonom, ktoré oznámil niekoľko hodín pred týmto rozhovorom s novinármi. Podľa svojich slov si myslí, že libanonské militantné hnutie Hizballáh bude dodržiavať toto prímerie, ktoré opísal ako „vzrušujúce“. Libanon sa „postará“ o Hizballáh a už na tom pracuje, tvrdí.

Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré začalo platiť o 23.00 h SELČ, je možné predĺžiť.

Libanonská armáda obvinila Izrael z porušenia prímeria

Libanonská armáda v noci na piatok obvinila Izrael z porušenia prímeria, ktoré oficiálne vstúpilo do platnosti o polnoci. Izraelská armáda podľa nej aj po tomto termíne opakovane ostreľovala viaceré dediny na juhu krajiny, obyvateľov preto vyzvala, aby sa do domovov v tejto oblasti nevracali. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že preveruje správy o ostreľovaní a delostreleckej paľbe v južnom Libanone. Podmienky prímeria podľa americkej vlády zakazujú Izraelu útočné vojenské operácie v Libanone, ponechávajú mu však väčší priestor na „sebaobranu“ proti „plánovaným, bezprostredne hroziacim alebo prebiehajúcim útokom“.

Ilustračná foto: SITA/AP

Izrael si zachováva právo prijať nevyhnutné opatrenia na sebaobranu voči „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“, objasňuje ministerstvo. „Okrem toho nebude vykonávať žiadne vojenské operácie proti libanonským cieľom vrátane civilistov, armády a ďalším štátnym cieľom na území Libanonu po súši, vo vzduchu ani na mori,“ pokračuje.

Libanonská vláda od začiatku platnosti prímeria s medzinárodnou podporou prijme významné kroky, aby zabránila Hizballáhu a všetkým ďalším neštátnym ozbrojeným skupinám v krajine podnikať útoky, operácie alebo nepriateľské akcie proti izraelským cieľom.

„Všetky strany uznávajú, že libanonské bezpečnostné zložky majú výlučnú zodpovednosť za suverenitu a národnú obranu Libanonu; žiadna iná krajina ani skupina si nemôže nárokovať postavenie garanta suverenity Libanonu,“ tvrdí americké ministerstvo.

Ak prímerie vydrží, mohlo by posilniť snahy o predĺženie zastavenia bojov medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po týždňoch ničivej vojny, pri ktorej zahynuli tisíce ľudí a ktorá ovplyvnila globálne trhy narušením dodávok ropy.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac