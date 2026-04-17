Izrael a Libanon uzavreli 10-dňové prímerie: Irán podľa Trumpa súhlasil s tým, že nebude mať jadrové zbrane

Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil, že nebude mať jadrové zbrane viac ako 20 rokov. Washington a Teherán sú blízko k uzavretiu dohody, povedal Trump novinárom pri Bielom dome, informuje TASR podľa správ staníc BBC a Sky News.
„Vyzerá to veľmi dobre, že uzavrieme dohodu s Iránom a bude to veľmi dobrá dohoda. Bude to dohoda bez jadrových zbraní… Máme veľmi silné stanovisko, ktoré presahuje 20 rokov, že nebudú mať jadrové zbrane. Buďme úprimní, neexistuje žiadny 20-ročný limit,“ konštatoval Trump.
Teherán podľa amerického prezidenta súhlasí s takmer všetkými americkými požiadavkami a je dnes ochotný „urobiť veci“, ktoré predtým urobiť nechcel.
Spojené štáty zaobchádzajú s Iránom „veľmi pekne“, tvrdí Trump, ktorý si podľa svojich slov nie je istý, či je potrebné predĺžiť prímerie, s ktorým USA a Irán minulý týždeň súhlasili, no ak to bude potrebné, urobí to. „Máme teraz veľmi dobrý vzťah s Iránom,“ konštatoval.
Ďalšie kolo rokovaní predstaviteľov Spojených štátov a Iránu sa uskutoční „pravdepodobne cez víkend“.
Trump sa vyjadril aj k prímeriu medzi Izraelom a Libanonom, ktoré oznámil niekoľko hodín pred týmto rozhovorom s novinármi. Podľa svojich slov si myslí, že libanonské militantné hnutie Hizballáh bude dodržiavať toto prímerie, ktoré opísal ako „vzrušujúce“. Libanon sa „postará“ o Hizballáh a už na tom pracuje, tvrdí.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré začalo platiť o 23.00 h SELČ, je možné predĺžiť.
Libanonská armáda obvinila Izrael z porušenia prímeria
Libanonská armáda v noci na piatok obvinila Izrael z porušenia prímeria, ktoré oficiálne vstúpilo do platnosti o polnoci. Izraelská armáda podľa nej aj po tomto termíne opakovane ostreľovala viaceré dediny na juhu krajiny, obyvateľov preto vyzvala, aby sa do domovov v tejto oblasti nevracali. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že preveruje správy o ostreľovaní a delostreleckej paľbe v južnom Libanone. Podmienky prímeria podľa americkej vlády zakazujú Izraelu útočné vojenské operácie v Libanone, ponechávajú mu však väčší priestor na „sebaobranu“ proti „plánovaným, bezprostredne hroziacim alebo prebiehajúcim útokom“.
Izrael si zachováva právo prijať nevyhnutné opatrenia na sebaobranu voči „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“, objasňuje ministerstvo. „Okrem toho nebude vykonávať žiadne vojenské operácie proti libanonským cieľom vrátane civilistov, armády a ďalším štátnym cieľom na území Libanonu po súši, vo vzduchu ani na mori,“ pokračuje.
Libanonská vláda od začiatku platnosti prímeria s medzinárodnou podporou prijme významné kroky, aby zabránila Hizballáhu a všetkým ďalším neštátnym ozbrojeným skupinám v krajine podnikať útoky, operácie alebo nepriateľské akcie proti izraelským cieľom.
„Všetky strany uznávajú, že libanonské bezpečnostné zložky majú výlučnú zodpovednosť za suverenitu a národnú obranu Libanonu; žiadna iná krajina ani skupina si nemôže nárokovať postavenie garanta suverenity Libanonu,“ tvrdí americké ministerstvo.
Ak prímerie vydrží, mohlo by posilniť snahy o predĺženie zastavenia bojov medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po týždňoch ničivej vojny, pri ktorej zahynuli tisíce ľudí a ktorá ovplyvnila globálne trhy narušením dodávok ropy.
