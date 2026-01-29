Slováci, nezabudnite na tento dátum, inak hrozia tisícové pokuty: Odborník na financie radí, na čo si dať pozor

Foto: ilustračná foto vytvorená za pomoci ChatGPT/ Unsplash

Petra Sušaninová
Nezabudnite, blíži sa niekoľko dôležitých dátumov.

Začiatok roka môže byť náročný z viacerých aspektov. Jedným z nich sú aj rôzne povinnosti, ktoré si musíme splniť, vrátane daňového priznania. V kalendári si tiež nezabudnite vyznačiť povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti.

Dôležitý dátum je už za rohom

„So začiatkom roka prichádzajú mnohé (najmä daňové) povinnosti. Povinnosť podať daňové priznanie či dať si spraviť ročné zúčtovanie k dani z príjmov u zamestnávateľa pozná hádam každý z nás. Na čo by som chcel upozorniť, je povinnosť podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľností na príslušnom mestskom/obecnom úrade, a to v prípade, že ste v roku 2025 kúpili alebo skolaudovali nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok, chatu),“ upozorňuje odborník na financie Ing. Martin Šuba.

Dodáva, že ak na túto povinnosť zabudnete, môže vám hroziť nepríjemná pokuta až do výšky 3 000 eur. Do 31. januára je potrebné zvládnuť aj cestnú daň/daň z motorových vozidiel. Avšak vzhľadom na to, že 31. január vychádza tento rok na sobotu, finálny termín, kedy si povinnosť musíte splniť, je pondelok 2. februára. Na podanie daňového priznania k dani z príjmu zas máte ešte čas do konca marca.

Môžete využiť daňový bonus

„Tým, ktorí majú hypotéku a spĺňajú podmienky, sa naskytá možnosť využiť daňový bonus k hypotéke vo výške maximálne 1 200 eur. Potvrdenie vám vystaví banka, v ktorej máte hypotéku,“ vysvetľuje odborník. Čo sa podmienok týka, v deň podania žiadosti musí mať osoba 18 až 35 rokov, jej príjem nepresiahol limit 1,6-násobku priemernej mzdy a účelom musí byť „úver na bývanie“.

„Ak si prispievate do 3. dôchodkového piliera, máte možnosť znížiť si základ dane o zaplatené vlastné príspevky až do výšky 180 eur, vďaka tomu môžete mať vo vrecku 34,20 eura ročne. Potvrdenie vám vystaví vaša DDS-ka. Podobne ako pri daňovom bonuse k hypotéke je potrebné zahnúť to do daňového priznania alebo ročného zúčtovania,“ dozvedáme sa.

Ak sa chcete zo sveta financií dozvedieť viac, odborník na ne nám okrem iného prezradil napríklad aj to, akú by ste mali mať finančnú rezervu a ako investovať v prípade, ak vám na konci mesiaca ostane na to hoc len 20 eur.

