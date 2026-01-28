Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby

Z baletky sa stala najmladšia self-made miliardárka.

Niektorí ľudia majú to šťastie, že sa do majetnej rodiny už narodia. Nájdu sa ale takí, ktorí sa medzi miliardárov vypracujú vlastným úsilím. Patrí medzi nich aj Luana Lopes Lara. Stala sa najmladšou self-made miliardárkou. Ako sa jej to podarilo?

Začínala ako baletka

Ako sa dozvedáme z webu Business Standard, raný život Luany Lary Lopes, rodáčky z Brazílie, sa točil najmä okolo baletu, čo má od finančného sveta poriadne ďaleko. Až 10 hodín denne trávila tréningom. Disciplína zohrávala v jej živote mimoriadne dôležitú úlohu a neraz musela prekonať extrémne prekážky.

Podľa Forbesu jej učitelia baletu neraz držali pri nohe zapaľovač, kým si ju dvíhala až k uchu, aby videli, ako ďaleko dokáže zájsť. Chceli tak zistiť, čo všetko vydrží, kým sa popáli. Spolužiaci si zas navzájom strkali do topánok črepiny skla, aby konkurentovi spôsobili poranenie. Luana ale všetko prekonala a istý čas sa venovala profesionálnej tanečnej kariére v Rakúsku.

Potom sa však rozhodla rázne zmeniť smerovanie svojej kariéry. Baletné špičky zavesila na klinec a zamierila za vzdelaním do Ameriky. Inšpirovaná svojím otcom inžinierom a matkou učiteľkou matematiky, Lara Lopes sa ponorila do sveta vedy. Vynikala vo vedeckých súťažiach. Získavala ocenenia na matematických, ale aj astronomických olympiádach.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Luana Lopes Lara (@luana_lopes_lara)

Chcela sa stať ďalším Stevom Jobsom

Neskôr získala tituly v odbore informatiky a matematiky na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT), vrátane magisterského titulu v odbore inžinierstva s výskumom v oblasti kognitívnych vied, informuje web Kalshi. Získala tiež vzdelanie vo sfére financovania, čo jej poskytlo ideálny štart do sveta podnikania.

