Slováci na autách nachádzajú čudné lístky s číslom 18: Dôvod hovorí za všetko

Na jednom z parkovísk sa podľa príspevku Slovenky rozmohol „nepríjemný nešvár“. Majitelia áut si tam na zaparkovaných vozidlách nachádzajú nalepené farebné papieriky, ktoré sa nedajú prehliadnuť.
Autorka príspevku vraj tuší, kto za nimi stojí. Podľa jej slov má istý obyvateľ sledovať z okna autá, ktoré zaparkujú pod bytovkou.
Prečo je na lístku číslo 18?
„Posledné dni začal na lístky písať číslo 18,“ uviedla v príspevku, ktorý bol zverejnený 14. marca.
Pri bližšom pohľade je na papieriku okrem čísla aj názov ulice, takže číslo 18 odkazuje na súpisné číslo domu. Autor teda odkazuje, že parkovacie miesta na danom parkovisku podľa neho patria obyvateľom jedinej bytovky a Slovenka dodala, že podobné odkazy si nachádzajú dokonca aj obyvatelia z bytovky oproti.
V diskusii sa okamžite objavili nahnevané reakcie a neskôr sa ozval aj samotný autor lístkov. Tvrdil, že ich necháva iba na dlhodobo odstavených autách, pretože obyvatelia bytovky potom nemajú kde parkovať. Debatu uzavrel slovami, že si zároveň uvedomuje, že parkovacích miest je málo a „každý hľadá, kde sa dá“.
Situácia nie je ojedinelá
Tento prípad spomíname najmä preto, že zďaleka nejde o ojedinelú situáciu. Už v samotnom diskusnom vlákne sa ozvali ďalší ľudia, ktorí tvrdia, že niečo podobné zažívajú dokonca na tom istom sídlisku, len na opačnom konci.
Jeden z komentujúcich napríklad uviedol, že rovnaký problém sa objavuje aj na košickom sídlisku Ťahanovce, ktoré je dlhodobo známe nedostatkom parkovacích miest. Podľa jeho slov tam istý obyvateľ necháva vodičom, ktorí si dovolia zaparkovať pod bytovkou, výstražné odkazy. Neskôr si vraj niektorí nachádzajú na kapotách rozbité vajíčka, ba dokonca aj prepichnuté pneumatiky.
V inom príspevku na facebooku zasa opísala svoju skúsenosť Slovenka z regiónu Turiec, ktorej mal neznámy občan za parkovanie na súkromnom pozemku rozbiť spätné zrkadlo.
Namiesto stručného odkazu s číslom, či dokonca telefonátu na políciu, sa teda rozhodol situáciu vyriešiť tak, že jej poškodil auto. A to napriek tomu, že tam podľa vlastných slov parkovala po druhý raz v živote a údajne vôbec netušila, že pozemok je súkromný.
