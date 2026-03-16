Slováci na autách nachádzajú čudné lístky s číslom 18: Dôvod hovorí za všetko

autá s číslom na kapote

Foto: Facebook.com, Michaela M.

Michaela Olexová
Občania z košického sídliska Nad Jazerom vo facebookovej skupine „Košice – kuriozity a absurdity" riešia bizarný prípad.

Na jednom z parkovísk sa podľa príspevku Slovenky rozmohol nepríjemný nešvár“. Majitelia áut si tam na zaparkovaných vozidlách nachádzajú nalepené farebné papieriky, ktoré sa nedajú prehliadnuť.

Autorka príspevku vraj tuší, kto za nimi stojí. Podľa jej slov má istý obyvateľ sledovať z okna autá, ktoré zaparkujú pod bytovkou.

Prečo je na lístku číslo 18?

„Posledné dni začal na lístky písať číslo 18,“ uviedla v príspevku, ktorý bol zverejnený 14. marca.

Foto: Facebook.com, Michaela M.

Pri bližšom pohľade je na papieriku okrem čísla aj názov ulice, takže číslo 18 odkazuje na súpisné číslo domu. Autor teda odkazuje, že parkovacie miesta na danom parkovisku podľa neho patria obyvateľom jedinej bytovky a Slovenka dodala, že podobné odkazy si nachádzajú dokonca aj obyvatelia z bytovky oproti.

V diskusii sa okamžite objavili nahnevané reakcie a neskôr sa ozval aj samotný autor lístkov. Tvrdil, že ich necháva iba na dlhodobo odstavených autách, pretože obyvatelia bytovky potom nemajú kde parkovať. Debatu uzavrel slovami, že si zároveň uvedomuje, že parkovacích miest je málo a „každý hľadá, kde sa dá“.

Situácia nie je ojedinelá

Tento prípad spomíname najmä preto, že zďaleka nejde o ojedinelú situáciu. Už v samotnom diskusnom vlákne sa ozvali ďalší ľudia, ktorí tvrdia, že niečo podobné zažívajú dokonca na tom istom sídlisku, len na opačnom konci.

Jeden z komentujúcich napríklad uviedol, že rovnaký problém sa objavuje aj na košickom sídlisku Ťahanovce, ktoré je dlhodobo známe nedostatkom parkovacích miest. Podľa jeho slov tam istý obyvateľ necháva vodičom, ktorí si dovolia zaparkovať pod bytovkou, výstražné odkazy. Neskôr si vraj niektorí nachádzajú na kapotách rozbité vajíčka, ba dokonca aj prepichnuté pneumatiky.

V inom príspevku na facebooku zasa opísala svoju skúsenosť Slovenka z regiónu Turiec, ktorej mal neznámy občan za parkovanie na súkromnom pozemku rozbiť spätné zrkadlo.

odkaz výstražný
Foto: Facebook.com, Lucia H.

Namiesto stručného odkazu s číslom, či dokonca telefonátu na políciu, sa teda rozhodol situáciu vyriešiť tak, že jej poškodil auto. A to napriek tomu, že tam podľa vlastných slov parkovala po druhý raz v živote a údajne vôbec netušila, že pozemok je súkromný.

Urbanizmus, ktorý neriešil scenár zo sci-fi filmu

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac