Slováci milujú miesto len 25 minút od našej hranice, ponúka lacnú lyžovačku: Najlepšiu zimnú destináciu máme len na skok

Kým niektorí milujú leto a aj v tomto chladnom období by najradšej utiekli niekam do tepla, žijú medzi nami aj ľudia, ktorí celý rok čakajú na príchod zimy. Sú to napríklad milovníci turistiky na zasnežených horách či nadšenci zimných športov. Aj doma na Slovensku máme veľa možností, kde a ako si užiť zimné radovánky. No ak si túžite urobiť výlet do zahraničia, máme pre vás tip.
Magazín Time Out pripravil rebríček najlepších zimných destinácií na celom svete. A skvelou správou pre nás je, že mnohé z nich nájdeme v Európe. Jeho prvé dve miesta vás asi neprekvapia, pretože ich obsadilo Nórsko a Island. A taktiež ani to, že sa v ňom umiestnilo aj Taliansko. Čo ale pre niekoho prekvapivým môže byť, je, že spomína aj nášho suseda.
Ak by ste si mysleli, že hovoríme o Rakúsku, mýlite sa. Na 9. mieste najlepších zimných destinácií, kam môžete vyraziť na výlet, sa nachádza Poľsko.
Klenoty blízko našich hraníc
Time Out na Poľsku vyzdvihuje cenovo dostupné lyžiarske strediská a konkrétne spomína mestečko Zakopané, ktoré sa hrdí prívlastkom zimnej metropoly Poľska. Spomína, že leží v Tatrách, zo Slovenska ho máme skutočne len na skok a pýši sa zaujímavou architektúrou v podobe drevených domčekov, ktoré podľa nás pôsobia priam rozprávkovo.
Tým však lyžovačka v Poľsku ani zďaleka nekončí. My sme minulý rok vyrazili napríklad do najlepšieho miestneho lyžiarskeho strediska, ktoré sa nachádza len 25 minút od našej hranice a z Bardejova je vzdialené asi trištvrte hodiny cesty autom. Nesie názov Jaworzyna Krynicka a zaskočili nás tu – v pozitívnom slova zmysle – nádherné výhľady, pohodlná kabínková lanovka, zjazdovky pre začiatočníkov aj náročnejších lyžiarov, ale taktiež príjemné prostredie a milí ľudia.
Na googli svieti lyžiarskemu stredisku hodnotenie 4,6/5 hviezdičiek, a to spomedzi viac než 13-tisíc hodnotení. Medzi recenziami sme našli dokonca viaceré od Slovákov, ktorí si lyžovačku na tomto mieste nevedeli vynachváliť. Okrem toho vyzdvihli aj rýchlu obsluhu v miestnych reštauráciách, pretože ruku na srdce, asi nikomu sa nechce tráviť dlhý čas čakaním na obed, keď namiesto toho môže brázdiť svahy.
Otvorenie zimy v tomto stredisku sa uskutoční už 29. novembra a za 3-hodinový skipas zaplatíte ešte pred hlavnou sezónou (25. december – 11. január 2026) približne 17,70 eura. Ak si ho zakúpite aspoň v 7-dňovom predstihu, jeho cena klesá na 13 eur. No na výber máte aj z ďalších variantov.
10 najlepších zimných destinácií, kam podľa magazínu Time Out môžete vyraziť na výlet:
-
- Nórsko
- Island
- Japonsko
- Kanada
- Taliansko
- Laponsko
- Švédsko
- Bergen (Nórsko)
- Poľsko
- Helsinki (Fínsko)
Nahlásiť chybu v článku