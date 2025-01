Už od 6 eur a len 25 minút od našich hraníc: Boli sme v najlepšom lyžiarskom stredisku u našich susedov a zažili príjemný šok

Pre niektorých je lyžovanie priam srdcovou záležitosťou a na príchod zimy vyčkávajú po zvyšok roka, ďalší obľubujú túto aktivitu preto, že pri nej môžu stráviť príjemné chvíle so svojou rodinou a blízkymi. A potom sú tu tí, ktorí jednoducho milujú prostredie lyžiarskych stredísk a zapĺňajú svoje sociálne siete fotografiami v štýlových outfitoch alebo s horúcimi nápojmi v après ski bare. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, u našich poľských susedov sme našli miesto, kde si prídete na svoje.

Keď si na TripAdvisore nájdete najlepšie miesta na lyžovanie a snoubordovanie v Poľsku na základe hodnotení návštevníkov, zistíte, že prvé miesto patrí lyžiarskemu stredisku Jaworzyna Krynicka. Dokonca je absolútnym favoritom aj podľa obľúbenosti. A viete, čo je pre nás najlepšie? Nachádza sa zo Slovenska len na skok, v regióne Malopoľsko v južnom Poľsku.

Navštívili sme ho aj my a odchádzali sme šokovaní, a to veľmi príjemne. Zaskočili nás nádherné výhľady, pohodlná kabínková lanovka, zjazdovky pre začiatočníkov aj náročnejších lyžiarov, ale taktiež príjemné prostredie a milí ľudia.

Slováci si ho nevedia vynachváliť

Na googli svieti lyžiarskemu stredisku Jaworzyna Krynicka hodnotenie 4,6/5 hviezdičiek, a to spomedzi viac než 12-tisíc hodnotení. Takže máme ďalší dôkaz, že návštevníci si tu lyžovanie priam užívajú a odchádzajú domov viac než spokojní.

Medzi recenziami sme našli dokonca viaceré od Slovákov, ktorí si lyžovačku na tomto mieste nevedeli vynachváliť. Okrem toho vyzdvihli aj rýchlu obsluhu v miestnych reštauráciách, pretože ruku na srdce, asi nikomu sa nechce tráviť dlhý čas čakaním na obed, keď namiesto toho môže brázdiť svahy. Plusom je podľa nich aj parkovisko dostupné úplne zadarmo. Že je to tak, sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Ste tu aj za pár minút autom

Lyžiarske stredisko nájdete v meste Krynica-Zdrój a z hraničného priechodu Čirč-Leluchów ste tu za približne 25 minút, z Bardejova za menej ako 45 minút, alebo z Prešova vám sem zaberie cesta autom približne 1 hodinu a 15 minút. Ak pochádzate z ďalších kútov Slovenska, pricestovať sem napríklad na predĺžený víkend sa vám tiež oplatí.

Stredisko je pomenované podľa vrchu Jaworzyna Krynicka, na ktorom sídli. Na jeho vrchol vo výške 1114 m n. m. vás odvezie miestna ikonická červená 6-miestna kabínková lanovka.

Jazda lanovkou je zážitkom sama osebe

Keď do lyžiarskeho strediska dorazíte, môžete zaparkovať priamo pred ním a ako sme už spomenuli — zadarmo. My sme si už na parkovisku všimli niekoľko áut so slovenskou ŠPZ. Po vstupe sme prešli popri après ski, no ako prvé si to namierili práve na červenú lanovku. Ako uvádza portál Visit Malopolska, premáva rýchlosťou päť metrov za sekundu a za 60 minút dokáže prepraviť na vrchol 1600 ľudí. Samotná jazda trvá približne 7 minút a je zážitkom sama osebe, pretože sa vám počas nej naskytnú unikátne výhľady na beskydskú prírodu. Môžete ju využiť nielen v zime, v rámci svojich lyžiarskych radovánok, ale aj počas leta a vyraziť sem napríklad na príjemnú prechádzku do prírody.

Jazdu touto lanovkou za žiadnu cenu nevynechajte. Ak ste náhodou úplným lyžiarskym začiatočníkom, alebo lyžujete s menšími deťmi a obávate sa, že to až dolu po svahu nezvládnete, môžete sa zviesť pohodlne aj späť. A za tie výhľady, ktoré sa vám naskytnú zhora, ale aj počas samotnej jazdy, to stojí.

Vrchol je východiskovým bodom pre viaceré zjazdovky, no nájdete tu aj niekoľko reštaurácií alebo fotospot v tvare srdca, kde si môžete zhotoviť pamiatku.

Prídu si tu na svoje začiatočníci aj skúsení lyžiari

My sme naše lyžovanie začali jednoduchou modrou zjazdovkou, ktorá je ideálna na rozohriatie pre skúsených lyžiarov a snoubordistov, alebo skvelým miestom, kde si môžu začiatočníci cibriť svoje zručnosti. Potvrdilo sa to aj nám, keďže jeden z nás patril do prvej skupiny a druhý do druhej. Späť na vrchol vás v tomto prípade vyvezie sedačková lanovka.

Celkovo stredisko Jaworzyna Krynicka ponúka 14 vyznačených trás v celkovej dĺžke skoro 15 kilometrov. Milovníci večerného lyžovania si užijú vzrušujúce momenty na najdlhšej osvetlenej trase v Poľsku s dĺžkou 2,6 kilometra.

V lyžiarskom stredisku nájdete okrem modrých zjazdoviek aj červené alebo dokonca čiernu, pre tých najzdatnejších lyžiarov so štipkou odvahy. Takže nudiť sa tu nebudete.

Okrem kabínkovej a sedačkovej lanovky vás na ich štart vyvezie aj niekoľko lyžiarskych vlekov.

Nemusíte sa báť vysokých cien jedál

V areáli lyžiarskeho strediska nájdete viaceré reštaurácie, dáte si tu aj pizzu či jedlá priamo z grilu. My sme si obed vychutnali v spodnom après-ski bare, kam nás pritiahla hudba a skvelá atmosféra. Chutné jedlo sme si tak užili v teple a priamo s výhľadom na zjazdovku.

Dali sme si kvasnicu, čo je poľská tradičná polievka, ktorú tu podávajú približne za 4,20 eura, domácu zapekanku za 3,73 eura a burger, ktorého cena bola okolo 8,50. Porcie nás bez problémov zasýtili a ceny príjemne prekvapili, pretože by mohli byť ďaleko vyššie.

Pre lepšiu predstavu, hranolčeky s kečupom si tu kúpite v prepočte za 2,80 eura, za kuracie stripsy s hranolčekmi zaplatíte 6 eur, alebo si môžete dať tortilu s kuraťom za rovnakú cenu. Ako to už v après-ski býva, nájdete tu aj širokú ponuku nápojov. Ceny piva začínajú na 4 eurách, 1,5 deci vína zas stojí 4,40 eura. Čaj vás vyjde na 2,30 eura a horúca čokoláda dvojnásobok.

Skipasy od 6 po necelých 32 eur

Čo vás možno teraz zaujíma najviac je, koľko zaplatíte za skipas. Najlacnejšou možnosťou je zakúpiť si hodinový skipas za 27 zlotých, čo je v prepočte približne 6,30 eura. Vzťahuje sa však len na vlek, ale ak ste začiatočníkom, táto možnosť môže byť pre vás priam ideálna.

Ďalej je v ponuke dvojhodinový skipas, ktorý sa vzťahuje na konkrétny popoludňajší čas od druhej do štvrtej hodiny a jeho cena je 75 zlotých, a teda okolo 17,50 eura. V tomto prípade sa vám však možno viac oplatí 4-hodinový skipas, ktorý je časovo flexibilný a vyjde vás na necelých 27 eur. No ak si priplatíte len pár eur, môžete mať už rovno celodenný skipas a užívať si lyžovačku neobmedzene. Jeho cena je v prepočte 31,60 eura.

Ak ste už počas tejto sezóny navštívili niektoré z väčších slovenských lyžiarskych stredísk, viete si porovnať tieto ceny skipasov. Z našej osobnej skúsenosti sú dokonca nižšie a stoja za každý cent (zlotý). Ak by sme sa sem vybrali opäť, zvolili by sme rozhodne celodenný, pretože za pár hodín sme ani zďaleka nestihli všetko, čo sme chceli.