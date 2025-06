Slováci chodia v Chorvátsku na tieto skryté miesta, ak sa nechcú biť o slnečník na pláži: Nikdy ste o nich nepočuli

Mnoho ľudí má už dosť preplnených miest, kam chodia všetci. Hľadajú lokality, ktoré sú tak trochu prehliadané, no stoja za návštevu. Podľa viacerých Slovákov skryté poklady existujú aj v Chorvátsku, prezradili, ktoré miesta za ne považujú.

Existuje vôbec ešte niečo ako skrytý poklad?

Split, Vodice, Zadar či Dubrovník – Chorvátsko každoročne láka obrovské množstvo turistov, vrátane Slovákov. Niektorí sa ale rozhodli vyjsť z komfortnej zóny a objavovať aj kúty obľúbenej destinácie, kam sa nehrnú všetci. Prezradili nám, ktoré miesta považujú za skryté poklady.

Niektorí si myslia, že neobjavené miesta vari už ani neexistujú a peklo je každá lokalita, kam sa dá dostať autom alebo trajektom. Užiť si trochu priestoru na dovolenke sa vraj dá len mimo hlavnej sezóny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Brijuni National Park Croatia (@npbrijuni)

Dostali sme však aj konkrétne odporúčania, napríklad na Brijuni. Ide o skupinku 14 malých ostrovov s bohatou faunou a flórou. Aj podľa rovnomenného webu ide o skutočne jedinečné nedotknuté miesto. Ostrovy na Jadrane vám vraj krásou vyrazia dych. Za zmienku stojí napríklad aj Národný park Brijuni.

Objavte menej prebádané ostrovy

Ďalší odporúčajú Duce, chvália čistú vodu a krásny zlatistý piesok. Priveľa ľudí tam vraj nie je ani počas sezóny a niektorí sa tam opakovane vracajú aj niekoľko rokov po sebe. Podľa ďalších milovníkov Chorvátska zas má jednoznačne čo ponúknuť ostrov Vis, ale aj ďalšie menej prebádané ostrovy, napríklad Dugi otok, Cres či Lastovo.

Zaujalo nás odporúčanie navštíviť okolie rieky Zrmanja. Síce to nie je more, no príroda je tu ako vystrihnutá z rozprávky a kúpanie sa v čistej rieke má taktiež svoje čaro. Iní chvália Primošten, ten je vraj krásny, aj keď inak návšteva Chorvátska už stratila svoje pôvodné čaro.