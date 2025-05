Dostanete sa sem za 9 eur: O tomto chorvátskom ostrove ste možno nepočuli, skrytý poklad ukrýva najkrajšiu pláž v Európe

Každoročne navštívi Chorvátsko obrovské množstvo turistov vrátane slovenských. Mnohí si vyberajú známe, overené destinácie a idú takpovediac na istotu. Ak však vyjdete zo svojej komfortnej zóny, objavíte skryté poklady, o akých sa vám možno ani len nesnívalo.

Nájdete tu najkrajšiu pláž v Európe

Ako sa dozvedáme z webu Ferryhopper, Vis je najvzdialenejší obývaný ostrov od chorvátskej pevniny. Je to skrytý poklad nachádzajúci sa mimo pomyselných bežných turistických chodníčkov. Je však rajom na zemi, kde nájdete takmer nedotknuté pláže a krištáľovočistú vodu. Na svoje si tu prídu aj milovníci histórie.

Vis je malý ostrov, ktorý môžete skúmať po vlastných, alebo aj napríklad na bicykli. Istotne vás očarí rybárska dedinka Komiža. A ak sa budete chcieť osviežiť, vyskúšajte pláže Stiniva a Oključna. Pláž Stiniva je obklopená vysokými útesmi a vytvára dojem akéhosi čarovného portálu. Podľa webu Stinivavis bola dokonca pred časom prehlásená za najkrajšiu pláž v Európe.

Ako sa sem dostanete?

Pláž si nevedia vynachváliť aj ľudia na Trip Advisore. Píšu, že im toto miesto vyrazilo dych. Niektorí opisujú, že cesta na pláž je síce trochu náročnejšia a nie je pre každého, no jednoznačne to stojí za to. Viacerí potvrdzujú, že je to naozaj najkrajšia pláž, akú kedy v Chorvátsku navštívili. Pozitívnym hodnoteniam sa teší aj pláž Oključna.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Blue Experience – Boat Trips from Makarska (@blue.experience.makarska)

Čo sa ubytovania týka, na ostrove Vis môžu dvaja ľudia prespať v apartmáne od 75 eur na noc. To vychádza na 37,5 eura na noc na osobu. A ako sa sem dostanete? Podľa webu Visit Croatia je ideálne ísť zo Splitu trajektom. Cesta trvá zvyčajne menej ako hodinu a pol. V letnej sezóne vyjde lístok na trajekt na dospelú osobu približne na 9 eur.