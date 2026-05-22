Šimkovičovej rezort nešetrí na odmenách: Za minulý rok vyplatil úradníkom takmer milión eur

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR, poukazuje na rast odmien pre úradníkov v rezorte, a to v čase konsolidácie verejných financií.
Liberáli v tomto smere hovoria o papalášizme a nehospodárnom nakladaní s financiami. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková tvrdí, že rezort kultúry vlani vyplatil na odmenách bezmála milión eur. „V roku 2024 dalo ministerstvo kultúry na odmeny približne 580-tisíc eur. V roku 2025 táto suma narástla na viac ako 960-tisíc eur, teda takmer o 400-tisíc eur viac,” uviedla poslankyňa.
Odmena 4 200 eur
Poukázala tiež, že medziročne poklesol počet odmenených zamestnancov, a to z 261 na 226. Priemerná odmena sa podľa nej zmenila z 2 200 eur na vyše 4 200 eur. Považuje to za pokrytectvo vlády, ktorá hovorí o konsolidácii a zvyšuje dane. „Realita na ministerstvách je však úplne opačná. Kým občania šetria na potravinách a energiách, na ministerstve kultúry sa rozdávajú papalášske odmeny,“ zdôraznila Bajo Holečková.
Poslankyňa tiež hovorí o tom, že ministerstvo škrtá peniaze tam, kde by mali zostať zachované, spomenula prepúšťanie hercov z divadiel, rušenie folklórnych festivalov i to, že, kultúrne inštitúcie bojujú o prežitie.
Festivaly nemajú peniaze
Tímlíder SaS pre kultúru René Parák je toho názoru, že na ministerstve kultúry dochádza k masívnej byrokratizácii a oslabovaniu odbornosti. „Prepúšťajú sa odborníci, umelci, hudobníci či ľudia, ktorí roky budovali kultúrne inštitúcie. Namiesto toho rastie administratívny aparát a papierovanie víťazí nad kultúrou, umením a odbornou prácou,“ tvrdí.
Pripomenul tiež zoškrtanie prostriedkov na podporu folklóru a regionálnej kultúry. „Celková podpora tradičnej ľudovej kultúry klesla z 1,1 milióna eur na 600-tisíc eur. Festivaly dostávajú likvidačné sumy alebo končia úplne. Festival detských folklórnych súborov vo Zvolene po 52 rokoch končí. Gemerský folklórny festival dostal namiesto 43-tisíc len 2-tisíc eur. Toto má byť ochrana slovenskej identity?“ spytuje sa Parák. Pripomenul tiež súčasnú situáciu vo Fonde na podporu umenia či v kultúrnych inštitúciách.
Liberáli na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) apelujú, aby vysvetlila vyplácanie odmien. Vyzvali ju tiež, aby „prestala ničiť slovenskú kultúru”.
Správu budeme aktualizovať o prípadné stanovisko ministerstva kultúry.
