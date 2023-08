Chorvátsko skrýva raj na zemi, vie o ňom len málokto. Na magické miesto sa dostanete aj za 10 eur, nie je však pre každého

Chorvátsko je mnohým slovenským turistom dobre známou destináciou. Aj v tejto jadranskej krajine sa však stále nachádza veľa skrytých miest, ktoré svojou atmosférou, prostredím a tajomnosťou pôsobia doslova ako raj na zemi.

Nedávno sme vám predstavili pár skrytých miest v Chorvátsku, ktoré svojím spôsobom určite patria k tým výnimočnejším. Či už išlo o Komižu, respektíve pláž Pasjača, ani zďaleka to nie sú posledné lokality, ktoré ukrýva dlhé pobrežie chorvátskej Dalmácie.

Veľkým klenotom chorvátskych ostrovov, ktorý stále patrí k tým menej objaveným, je aj Lastovo. Ide o jeden z najjužnejších obývaných ostrovov v celej krajine, pričom by sme ho hľadali mierne severozápadne od Dubrovníka. Lastovo má dĺžku 10 kilometrov, pričom maximálna šírka činí 5,8 kilometra.

Toto nie je párty ostrov

Na ostrove žije približne 750 domácich, ktorí sú počas hlavnej sezóny doplnení o turistov, no podobne ako pri Komiži, aj tu platí, že nejde o žiadnu preplnenú destináciu. Ostrov o rozlohe 40 km² ponúka pár desiatok ubytovaní, keďže na ňom platia aj prísnejšie pravidlá, než na ostatných známych miestach.

Lastovo je totiž od roku 2006 zapísané ako Národný park, v ktorom sa prísnejšie hľadí na nočný pokoj a podobné faktory. Ostrov sa administratívne člení na viacero osád, pričom najväčšou je Lastovo, kde žije takmer 75 % tamojšieho obyvateľstva. Medzi ostatné patria Uble, Pasadur, Zaklopatica či Skrivena Luka.

Medzi najobľúbenejšie aktivity na ostrove patrí hlavne nerušený a tichý oddych pri mori. Okrem toho turisti obľubujú prechádzky po prírode a obdivovanie okolia. Lastovo má aj zopár historických pamiatok, no okrem niekoľkých kostolov by si tu milovník architektúry pravdepodobne neprišiel na svoje.

Vďaka krištáľovočistej vode sa turistické kancelárie venujú aj organizovaniu výletov na lodi, či potápaniu za krásnym podmorským svetom.

Nie je najlacnejší, ani najdostupnejší

Lastovo patrí ku skutočným klenotom chorvátskeho turizmu, pretože stále nie je plne obsadený turistami. To sa však pravdepodobne ani nikdy nestane. Ostrov má svoje limity, pričom ide najmä o ubytovanie. Na ostrove nájdete počas sezóny maximálne pár desiatok ponúk na ubytovanie, no aj tie patria k drahším a nie vždy k dostupným.

Napríklad, na termín v polovici augusta 2023 nájdete cez Booking len tri možné ubytovania, pričom všetky sú mimo centra Lastova a zároveň sú v cenovom rozpätí od 80 až po 290 eur na noc.

Ako sa tam dostať

Podobne ako Komiža, aj Lastovo je miesto, na ktorom sa nenachádza letisko. Ostrov na juhu Chorvátska je teda dostupný jedine trajektom. Zo Splitu trvá cesta 3, respektíve 6 hodín v závislosti od toho, či si zvolíte rýchlejší trajekt pre pasažierov, alebo väčší aj s nákladným priestorom pre vozidlá.

Z Dubrovníka je to o čosi kratšie a cesta trvá do 4 hodín. Cena lístkov začína na 10 eur/osoba. Aj to je možno dôvodom, prečo je Lastovo stále viac skrytým, ako odhaleným turistickým rajom. Dostať sa naň dá, no vyžaduje si to podstatne dlhší čas, než na iné miesta v Chorvátsku.

O Lastove sa už vie aj vo svete, keďže portál Evening Standard ho zaradil medzi osem najkrajších skrytých ostrovov v Európe.