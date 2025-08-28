Nový lacný reťazec už čoskoro otvorí prvú slovenskú predajňu. V známom nákupnom centre sa rozšírili aj ambiciózni Poliaci

Populárne nákupné centrum v rozvíjajúcej sa lokalite nedávno otvorilo nové prevádzky. S očakávanými exkluzívnymi novinkami však nekončí.

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že nákupné centrum Bory Mall čaká veľká zmena. Tá sa má udiať v jeho majiteľskej štruktúre a ak všetko pôjde podľa plánu, z majetkového portfólia Penty ho vykúpia českí podnikatelia. To však shoppingu nebráni v ohlasovaní noviniek, o ktorých sme zisťovali viac.

Bory Mall je aktuálne srdcom rozvíjajúcej sa rovnomennej bratislavskej lokality a okrem iných predajcov priamo susedí aj s modernou nemocnicou a obytnou štvrťou. Ide o najväčšie nákupné centrum severozápadnej časti hlavného mesta a je domovom mnohých zvučných značiek z módneho, ale aj z gastro sektora.

V uplynulých týždňoch sa v médiách objavilo viackrát, keď zarezonovali informácie o jeho predaji, ale tiež v súvislosti s novými reťazcami, ktoré si to na Slovensko namierili. Viaceré z nich si totiž zvolili Bory ako prvú tuzemskú lokalitu.

Otvorili už Poliaci, prídu aj Nemci

Len pred pár dňami v Bory Mall otvoril svoje brány známy poľský koncept hračkárstiev Smyk. Ide vôbec o prvú tuzemskú pobočku tohto reťazca. U našich severných susedov má otvorených viac ako 240 kamenných predajní, pričom v rámci svojho pôsobenia sa už rozšíril napríklad do Rumunska či na Ukrajinu.

V slovenskom nákupnom centre ho navyše čaká náročná úloha, nakoľko sa ocitol pod jednou strechou s konkurenciou vo forme Dráčika a predajcu AllToys.

Foto: Smyk

Okrem toho, svoju prevádzku tu už má otvorenú aj sieť WordlBox. Opäť ide o poľského obchodníka patriaceho do známej skupiny CCC, respektíve Modivo. Skupina CCC cez Worldbox cieli na mladšiu generáciu zákazníkov, ponúka „streetwearovejší“ a mestský štýl so zreteľom na aktuálne trendy. V jeho portfóliu nechýbajú značky ako Vans, Nike, Adidas či New Balance.

Okrem Bratislavy je ešte predajca dostupný pre zákazníkov v Liptovskom Mikuláši, no rozšíriť sa plánuje napríklad do Spišskej Novej Vsi či Michaloviec.

Už dlhšie je známe, že v Bory Mall slovenskú premiéru absolvuje aj nemecký diskont Woolworth. Posledné informácie hovorili o otvorení na jeseň, portálu interez sa podarilo zistiť presný termín. „Woolworth otvoríme tento rok 16. októbra. Tešíme sa, že svoju prvú prevádzku otvoria práve u nás v Bory Mall,“ uviedla pre interez marketingová špecialistka Henrieta Dermek.

Novinky v nákupnom centre

Lacný nemecký reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.

S lacným konceptom sa chce diskont uplatniť vo viacerých tuzemských regiónoch. Ako uviedlo vedenie spoločnosti, už v prvom roku by chcelo v Českej republike a na Slovensku otvoriť minimálne 20 nových predajní.

Foto: Woolworth

Bory Mall však s novinkami nekončí a nadviaže tak na pomerne plodné uplynulé týždne.

Tiež sme otvorili značky ako Oxo Bubble Tea, HalfPrice, Worldbox, Bijou Brigitte, Puela či Primrose. Sme veľmi pyšní aj na novú prevádzku Ihrysko, otvorili sme ju 22. 8., rovnako ako Smyk, a zákazníkom tu počas víkendu ponúkala možnosť naučiť sa hrať hry s profesionálmi,“ dodala Dermek s tým, že už čoskoro sa otvorí aj prevádzka Panakeia, ktorá ponúkne prírodnú kozmetiku, výživové doplnky, tinktúry, kávu, čaj, ale aj bio oleje.

Obsadenosť je vysoká, skupina Inditex nie je na programe dňa

Ako sme sa ďalej dozvedeli, nákupné centrum aktuálne rokuje s viacerými potenciálnymi nájomcami. Zároveň nám však kompetentní potvrdili, že sú takmer plne obsadení.

Máme obsadenosť viac ako 98 %. Aktuálne nemáme väčšie plochy a ešte tento rok na jeseň otvoríme niekoľko nových prevádzok,“ dodala Henrieta Dermek.

Pomerne často sa v súvislosti s novými prevádzkami zákazníci pýtajú aj na skupinu Inditex. Tá má pod sebou značky ako Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti či Stradivarius. V Bratislave ju môžeme nájsť v nákupných centrách Aupark, Nivy či Avion. Podľa aktuálnych informácií by sa Bory Mall do tejto partie pridať nemalo.

Vzhľadom k počtu už otvorených predajní všetkých menovaných značiek v rámci Bratislavy a tomu, že nemáme v súčasnosti žiadne plochy, ktoré by týmto značkám vyhovovali, značky spadajúce pod Inditex v našom centre nemáme,“ uzatvorila pre interez marketingová špecialistka shoppingu.

