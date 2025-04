Slováci budú do konca roka nakupovať v dvoch nových obchodných centrách. Známy developer ich otvorí v týchto mestách

Okrem štandardných nákupných centier pokračujú developeri aj vo výstavbe takzvaných retail parkov či podobných obchodných komplexov. Tie sa často vyznačujú typologicky podobnou skladbou prevádzok a ľuďom na jednom mieste poskytujú väčšinu nevyhnutných služieb.

Takéto projekty má vo svojom portfóliu aj OPC Real Estate, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť obchodných centier pod značkou OC Point či SC Point. Tie už dnes nájdeme v Skalici, vo Veľkých Kapušanoch, v Tornali, Sládkovičove či Liptovskom Mikuláši, respektíve v Brezne a Banskej Bystrici.

Spoločnosť nezaháľa a v roku 2025 svoju súčasnú sieť ešte viac rozšíri. Konkrétne by malo ísť o dve obchodné centrá – v Revúcej a v Hnúšti. Pre portál interez to potvrdili zástupcovia OPC Real Estate. „Oba projekty už sú plne prenajaté,“ dodal Miroslav Tavel s tým, že do akvizície pozemkov sa developer púšťa iba v prípade, že má potvrdený záujem aspoň o 80 % obchodných priestorov.

Ako sme sa ďalej dozvedeli, výstavba postupuje podľa plánu a bez komplikácií. Otvorenie OC Point v Revúcej je zatiaľ naplánované na august 2025, pričom OC Point v Hnúšti by mohol byť zákazníkom dostupný v novembri tohto roka.

Príde aj Biedronka?

Zloženie jednotlivých obchodných prevádzok je štandardne pri týchto projektoch veľmi podobné. Developer totiž dbá na to, aby mali ľudia na jednom mieste k dispozícii všetky obchody základnej potreby. „Ide o takzvaný tenant mix, ktorý bude poskytovať široké portfólio tovaru tak, aby uspokojil zákazníkov a mohli na jednom mieste vybaviť väčšinu svojich potrieb,“ uviedol pre interez Tavel.

V praxi by malo ísť o potraviny, drogériu, oblečenie, domové a bytové doplnky, zmiešaný diskontný tovar, detské oblečenie, hračky či obuv.

Ako sme vás v pondelok (28. apríla) informovali, špekulácie o Biedronke v meste Revúca potvrdili nové pracovné pozície, ktoré tu spoločnosť Jerónimo Martins vypísala. V lokalite už hľadá manažment predajne a viaceré indikátory ukazujú práve na to, že otvoriť by mohla v OC Point. Na „nový“ potravinový reťazec láka na svojom webe aj developer. „Môžete sa tešiť na nový potravinový reťazec, módne obchody, lekáreň, drogériu a iné,“ uvádza sa na stránke OC Point.

Zároveň, „lienka“ by mohla byť súčasťou aj retail parku v Hnúšti, upozornil na to portál V obraze. Primátor Martin Pliešovský zatiaľ nevedel uviesť presné zloženie predajcov, no naznačil, že záujem o pôsobenie v meste prejavili aj Poliaci. „Poslali sme im tri ponuky. Vedenie spoločnosti sa teraz má rozhodnúť, či budú mať záujem,“ dodal.