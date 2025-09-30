Slová, ktoré každého rozcítia. Martina Schindlerová prehovorila úprimne o tom, prečo má rada hudbu

Hoci sa na hudobnej scéne pohybuje už dlhé roky, neskrýva vďačnosť za to, čo môže robiť. Zdá sa, že spev a koncerty nepovažuje za samozrejmosť a uvedomuje si, aké má šťastie, že môže predvádzať svoje zlato v hrdle. Práca je pre ňu zároveň obrovskou záľubou a skrýva sa za tým oveľa viac, ako si mnohí môžu myslieť.
Pred 20 rokmi nastal v živote Martiny Schindlerovej veľký zlom, ktorý zmenil jej život. Účinkovanie v SuperStar jej otvorilo dvere do šoubiznisu a k speváckej kariére, o ktorej by mnohí mohli len snívať. A hoci prišla o svoju kapelu, na druhej strane získala mnoho cenných príležitostí na tvorbu vlastnej hudby a možnosť koncertovať pred veľkým davom ľudí.
Príbeh, ktorý precítia hudobníci i publikum
Aj keď sa na dlhší čas speváčka odmlčala, nikdy na hudbu nezanevrela. Vyzerá to tak, že to odjakživa bola jej veľká láska, ku ktorej sa vrátila a venuje sa jej dodnes. Na začiatku roka mala možnosť zaspievať si s orchestrom a vytvoriť tak nezabudnuteľnú atmosféru pre fanúšikov v štýle Jamesa Bonda.
Nedávno to Martine nedalo a so svojimi fanúšikmi sa na sociálnej sieti podelila o dojímavé slová o hudbe ako takej a o speve s orchestrom. Očividne ho prežíva plnými dúškami a vkladá do toho celé svoje „ja“. „Nesmrteľná melódia má vždy svoj príbeh. A ten príbeh cíti spevák, cíti ho orchester a cítia ho aj poslucháči. Počas skladby sme všetci spolu v tom jednom scenári – prežívame ho na vlastnej koži, a „zdieľame“ si ho,“ napísala speváčka na Instagrame.
Ako ďalej pokračovala, práve v tom vidí nekonečné kúzlo hudby. „V priebehu pár minút precítiš príbeh, ktorý by si v realite prežíval aj roky…“ vyznala sa zo svojich pocitov Martina, ktorá v SuperStar skončila na druhom mieste. Následne dodala, že s ňou niektorí nemusia súhlasiť. „Je jasné, že špeciálne emočne odolní jedinci môžu namietať, ale to nevadí,“ pokračovala.
„Kúzlo hudby je tu pre všetkých. Všetky zhudobnené príbehy s emóciami čakajú na svojich hostiteľov, všetky melódie čakajú na svojich poslucháčov, na nás. I love music,“ poznamenala na záver a dala najavo, ako miluje hudbu.
