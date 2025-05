Martina Schindlerová vyšla s pravdou von, že jej SuperStar vzala jednu vec. Bolo to pre ňu veľmi ťažké, no riskla to

Hoci to dotiahla ďaleko, na začiatku to vôbec nemala jednoduché. Už len samotnému prihláseniu sa do speváckej talentovej šou SuperStar predchádzala veľmi nepríjemná vec, ktorú musela nádejná mladá speváčka riešiť a poriadne si ju premyslieť. Nakoniec vyhrala túžba po speváckej kariére, ktorou by sa mohla živiť, a taktiež slová a činy jej otca, ktoré ju nakopli spraviť vážne rozhodnutie.

Mohlo by sa zdať, že prechádzala Martina Schindlerová jednotlivými finálovými kolami v súťaži veľmi hladko. Zo zlata v hrdle, ktoré zakaždým predviedla, mali mnohí až zimomriavky a porota neskrývala nadšenie z veľkého talentu. Bolo teda jasné, že sa dostane ďaleko. A hoci skončila na druhom mieste a víťazstvo jej ušlo len o chlp, vôbec to nevadí, keďže sa jej tým otvorili dvere do hudobného priemyslu. Doteraz ju ľudia spoznávajú na ulici, no nikto nevie, čo sa dialo v období ešte pred SuperStar, o čom porozprávala v podcaste YEAH Jarovi Slávikovi a komikovi Jaroslavovi Szabóvi, známemu pod prezývkou Jerry.

Nechcela riskovať stratu kapely

Martina mala 16 rokov, keď išla do známej šou, no zároveň s tým, ako sa v jej živote začalo niečo nové, skončilo to staré. Opustila svoju kapelu, v ktorej spievala. „Ako to niesli?“ opýtal sa zvedavo Jaro Slávik, ktorého mnohí poznajú ako obávaného porotcovského kata. „Ono to bolo celé tak, že mne vedúci hudobnej školy zakázal sa prihlásiť do SuperStar, lebo povedal, že pokiaľ ohrozím chod mojej kapely, tak si ju dostatočne nevážim, tú možnosť mať svoju kapelu,“ priznala speváčka.

Prišiel náročný moment v jej živote, s ktorým sa musela popasovať. „Bolo to pre mňa ťažké, lebo som veľmi svoju kapelu milovala a nechcela som riskovať, že o ňu prídem,“ vyšla s pravdou von. Našťastie, zakročil jej otec, ktorý dal tomu ráznu bodku. „Ale vtedy mi môj otec povedal, že Martinka, snáď sa nenecháš vydierať, už som ťa prihlásil, a že prosím ťa, za koho by ťa vymenili, že kto by tam spieval namiesto teba. A išla som,“ pokračovala Martina, ktorá pred nejakým časom priznala, že sa necíti dospelejšie než pred 20 rokmi, keď bola v SuperStar.

Koniec dobrý, všetko dobré. Skončilo to teda tak, že sa venovala sólo kariére a kapela mala nakoniec nejakú druhú speváčku, údajne taktiež účastníčku SuperStar s menom Barbora, čo by mohla byť Barbora Piešová, keďže Barboru Balúchovú Martina zamietla, hoci to nie je isté.