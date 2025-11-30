Sledovaný prípad unesenej študentky sa bude pojednávať už budúci týždeň. Obvinený sa pred súd postaví počas dvoch dní

Ivo P. obvinený z únosu študentky. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
TASR
Obvinený čelí obžalobe zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody.

Prípad znásilnenia študentky Sone sa má budúci týždeň na Mestskom súde Bratislava I pojednávať v utorok (2. decembra) a vo štvrtok (4. decembra). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe ministerstva spravodlivosti. Obžalobe zo znásilnenia a z obmedzovania osobnej slobody čelí Ivo P.

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.

Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia.

Porušenie práv študentky

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR zrušil vo februári rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Rovnako uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla. Urobil tak v nadväznosti na nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v januári konštatoval porušenie práv študentky Sone.

ÚS vyhovel sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala. Mestský súd Bratislava I následne vzal obvineného do väzby.

V Košiciach sa konal protest proti progresivizmu: Prišli stovky ľudí, témou boli aj vakcíny a…

