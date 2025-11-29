V Košiciach sa konal protest proti progresivizmu: Prišli stovky ľudí, témou boli aj vakcíny a dúhové pochody

Na proteste proti progresivizmu sa v sobotu popoludní v centre Košíc zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Ako pre TASR uviedli organizátori, chceli ním poukázať na podľa nich škodlivosť ideológie na spoločnosť, rodinu a ľudské práva. Zdôrazniť takisto chceli toleranciu odlišných názorov.
Okrem organizátorov sa davu prihovorili v programe napríklad i Ján Baránek, Štefan Hrušovský, Peter Lipták, ale aj mladý študent, spevák Marián Greksa či košický komunálny poslanec Michal Djordjevič. Z pódia zazneli okrem iného aj slová na podporu suverenity Slovenska, mieru, zachovania Pamätníka vojakov Sovietskej armády v centre Košíc či slobody slova, ale aj prejavy proti adoptovaniu detí osobami rovnakého pohlavia, dúhovým pochodom, ako i výzva na neočkovanie sa, ak nie je záruka bezpečnosti a účinnosti vakcín.
Táto ideológia sa im nepáči
„Chceme poukázať na to, že hoci veľká časť obyvateľov Slovenskej republiky zdieľa konzervatívne a kresťanské hodnoty, neuvedomujú si, že postupný nástup progresivistickej ideológie tu prebieha bez ohľadu na to, aká je tu vláda. A keďže po vzore západnej Európy vidíme, kam to môže dospieť, tak sme presvedčení o tom, že tí ľudia by nemali iba čakať na to, kedy sa môžu prezentovať v slobodných voľbách, ale aj takto občiansky treba dať najavo, že si neprosíme túto ideológiu,“ uviedol pre TASR jeden zo zvolávateľov protestu Andrej Palko, podľa ktorého nemá nič spoločné so slovenskými kultúrnymi koreňmi a slovenskou identitou.
Protest mal byť aj reflexiou na predchádzajúce početné zhromaždenia organizované po celom Slovensku. „Chceme tým vyjadriť, že je tu veľká časť populácie, ktorá sa nezúčastňuje na týchto protestoch. Dávame dôraz na to, že rešpektujeme výsledky volieb, že je tu veľká časť ľudí, ktorá neprotestuje proti vláde a nemá byť ignorovaná. Nemá sa hovoriť, že tu takí ľudia neexistujú – aj tým ľuďom, ktorých považujeme za mlčiacu väčšinu, chceme dať právo, aby ich bolo vidno,“ dodal za organizátorov Alexander Riabov.
Nahlásiť chybu v článku