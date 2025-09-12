Slávny párik zbožňoval celý svet, všetkému je však možno koniec. Šíri sa správa, že sa rozišli

Trojnásobný olympijský šampión a svetovo známa herečka sa údajne rozišli.
Legendárny americký snoubordista Shaun White a kanadská herečka Nina Dobrevová už údajne netvoria pár.
Boli spolu 5 rokov
Nepotvrdená informácia sa prvýkrát objavila v magazíne People, dvojica sa zasnúbila v októbri 2024. Podľa Page Six boli spolu 5 rokov.
Trojnásobný olympijský šampión (2006, 2010, 2018) na U-rampe ukončil kariéru pred tromi rokmi na ZOH v Pekingu, kde zažil piaty štart pod piatimi kruhmi. V Číne obsadil 4. priečku, po rozlúčke ďakoval aj herečke.
Rodáčka z bulharskej Sofie ho podľa jeho vlastných slov podporovala a aj vďaka nej si vytvoril zoznam činností, ktorým sa bude venovať po ukončení úspešnej kariéry. Počas uplynulých dvoch rokov sa 39-ročný Američan venuje zakladaniu súťaže na U-rampe, ktorá by mala nadšencom priniesť viacero príležitostí preraziť.
Nahlásiť chybu v článku