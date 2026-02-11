Šľahačka mala oklamať kontroly: Polícia odhalila bizarný spôsob pašovania kokaínu, ukryli ho v tortových korpusoch

Ilustračná foto: Pexels, Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Sladký dezert slúžil ako kamufláž.

Medzinárodný drogový gang pašoval z Nemecka do Česka kokaín ukrytý v tortovom korpuse. Šľahačkou ozdobené torty potom v krabiciach prevážali kuriéri v autobusoch z Berlína na pražskú stanicu Florenc. TASR o tom píše podľa nemeckej agentúry DPA a českých médií.

Hovorkyňa protidrogového centra českej polície v stredu uviedla, že týmto spôsobom bolo prepašovaných viac ako 30 kilogramov drogy. „Torty zdobili šľahačkou, aby nebolo vidieť ani obsah, ani rez, ktorým upravili náplň,“ vysvetlila. Každá torta obsahovala zlisovanú tehlu kokaínu s hmotnosťou približne jeden kilogram.

Vysoké ceny a predaj cez Telegram

Gang využil výrazne vyššiu trhovú cenu kokaínu v Českej republike v porovnaní s Nemeckom. Za dovoz jednej „torty“ sa podľa polície platilo 25 000 korún, tehla kokaínu v Nemecku stála zhruba 25 000 eur, teda vyše 600 000 korún. Cena za sto gramov kokaínu sa podľa zistení detektívov pohybovala zhruba od 100-tisíc do 150-tisíc korún. Menšie dávky členovia skupiny predávali cez aplikáciu Telegram. Podľa polície gang ponúkal kokaín a drogy, ako sú kryštalický metamfetamín, extáza a LSD.

Medzi podozrivými je sedem cudzincov a jeden český občan, vo väzbe je päť ľudí. V prípade odsúdenia im hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov, uviedla hovorkyňa. Počas razií kriminalisti zaistili hydraulický lis používaný na úpravu drog pred distribúciou a predajom, vyše pol milióna korún v hotovosti, luxusné hodinky v hodnote vyše 400 000 korún a jedno auto.

