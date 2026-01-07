Skontrolujte si schránky: Vieme, kedy Slovákom príde energopomoc. Bude to skôr, než by ste možno čakali

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou poštou spúšťa proces generovania a distribúcie energopoukážok na čiastočnú úhradu zvýšených cien tepla a teplej vody dodávaných prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla (CZT) pre vybrané skupiny domácností. Predpokladané generovanie a distribúcia celého množstva poukážok bude trvať približne dva týždne, informovalo v stredu MH.
Energopoukážky sú určené domácnostiam, ktoré využívajú CZT a spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie pomoci. Domácnosti nemusia o pomoc osobitne žiadať. Ide o súčasť adresnej energopomoci, ktorá má zmierniť vplyv rastúcich cien energií. Kompenzácie zvýšených cien za elektrinu a plyn budú pre domácnosti – ktorým vznikol nárok na energopomoc – automaticky zohľadnené v zálohových platbách od dodávateľov.
Ďalšia vlna v apríli
„Hodnota energopoukážky bude predstavovať jednu štvrtinu (obdobie troch mesiacov) vypočítanej kompenzácie na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov na rok 2026. Výška poukážky závisí od podlahovej plochy bytu získanej z údajov katastra nehnuteľností a od cenovej lokality konkrétneho dodávateľa tepla pre daný objekt. Vypočítaná kompenzácia zároveň vychádza z údajov o spotrebe a uplatňovanej cene poskytnutých dodávateľmi tepla,“ spresnilo MH.
Ďalšie zasielanie energopoukážok bude nasledovať po prvom prehodnocovaní nároku na energopomoc, ktoré je plánované v apríli 2026. Poukážky budú zasielané na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu, ktorý bude možné preplatiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Energopoukážka bude vystavená iba v prípade, ak vypočítaná energopomoc za prvé tri mesiace bude vyššia ako päť eur, jej platnosť je 45 dní. V prípade straty energopoukážky vystaví Slovenská pošta jej druhopis s rovnakou dĺžkou platnosti.
Rezort hospodárstva priblížil, že adresátom energopoukážky bude najstarší člen energetickej domácnosti. V prípade, ak v danom byte alebo rodinnom dome žije viac ako jedna osoba s trvalým pobytom, uprednostnená ako adresát energopoukážky bude osoba, ktorá má menej ako 60 rokov v snahe odbremeniť starších občanov.
V prípade, ak vznikne nárok energetickej domácnosti, kde majú trvalý pobyt uvedené iba neplnoleté osoby, adresátom bude zákonný zástupca. V prípade, ak na danej adrese nemá uvedený trvalý pobyt žiadna osoba, adresátom bude majiteľ bytu.
