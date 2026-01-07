Skontrolujte si schránky: Vieme, kedy Slovákom príde energopomoc. Bude to skôr, než by ste možno čakali

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Domácnosti nemusia o pomoc osobitne žiadať.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou poštou spúšťa proces generovania a distribúcie energopoukážok na čiastočnú úhradu zvýšených cien tepla a teplej vody dodávaných prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla (CZT) pre vybrané skupiny domácností. Predpokladané generovanie a distribúcia celého množstva poukážok bude trvať približne dva týždne, informovalo v stredu MH.

Energopoukážky sú určené domácnostiam, ktoré využívajú CZT a spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie pomoci. Domácnosti nemusia o pomoc osobitne žiadať. Ide o súčasť adresnej energopomoci, ktorá má zmierniť vplyv rastúcich cien energií. Kompenzácie zvýšených cien za elektrinu a plyn budú pre domácnosti – ktorým vznikol nárok na energopomoc – automaticky zohľadnené v zálohových platbách od dodávateľov.

Ďalšia vlna v apríli

„Hodnota energopoukážky bude predstavovať jednu štvrtinu (obdobie troch mesiacov) vypočítanej kompenzácie na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov na rok 2026. Výška poukážky závisí od podlahovej plochy bytu získanej z údajov katastra nehnuteľností a od cenovej lokality konkrétneho dodávateľa tepla pre daný objekt. Vypočítaná kompenzácia zároveň vychádza z údajov o spotrebe a uplatňovanej cene poskytnutých dodávateľmi tepla,“ spresnilo MH.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Ďalšie zasielanie energopoukážok bude nasledovať po prvom prehodnocovaní nároku na energopomoc, ktoré je plánované v apríli 2026. Poukážky budú zasielané na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu, ktorý bude možné preplatiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Energopoukážka bude vystavená iba v prípade, ak vypočítaná energopomoc za prvé tri mesiace bude vyššia ako päť eur, jej platnosť je 45 dní. V prípade straty energopoukážky vystaví Slovenská pošta jej druhopis s rovnakou dĺžkou platnosti.

Rezort hospodárstva priblížil, že adresátom energopoukážky bude najstarší člen energetickej domácnosti. V prípade, ak v danom byte alebo rodinnom dome žije viac ako jedna osoba s trvalým pobytom, uprednostnená ako adresát energopoukážky bude osoba, ktorá má menej ako 60 rokov v snahe odbremeniť starších občanov.

V prípade, ak vznikne nárok energetickej domácnosti, kde majú trvalý pobyt uvedené iba neplnoleté osoby, adresátom bude zákonný zástupca. V prípade, ak na danej adrese nemá uvedený trvalý pobyt žiadna osoba, adresátom bude majiteľ bytu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Mám rakovinu.“ Dorota Nvotová priznala smutnú správu. Ľudia jej posielajú slová podpory

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac