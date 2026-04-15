Skladba „Run Run Run“ jej zmenila život: Celeste Buckingham prehovorila o piesni, ktorú už neprekoná

Jedna pesnička jej obrátila život naruby a dodnes zostáva momentom, ktorý talentovaná speváčka už neprekonala.
Kariéra Celeste Buckingham nabrala prudký štart už v jej tínedžerskom veku. Odštartovala ju účasť v šou SuperStar, ktorá jej otvorila dvere do hudobného priemyslu a zabezpečila popularitu na slovenskej aj českej scéne. V podcaste To nerieš, moja, sa speváčka tentokrát vrátila k svojmu prelomovému hitu „Run Run Run“.
Skladba uzrela svetlo sveta ešte v roku 2012 a hoci vtedy ovládla rádiový éter, dodnes patrí k jej najúspešnejším a najžiadanejším skladbám.
Pieseň, ktorá jej zmenila život
Nie každý umelec má to šťastie, že stvorí skladbu, ktorá s ním kráča celou kariérou. Celeste však v roku 2012 trafila do čierneho a hit „Run Run Run“ je dodnes jej najsilnejšou kartou. „Stále si jazdím na vlne tej jednej skladby. Zmierila som sa s tým, že ja ju nikdy neprekonám. Som s tým absolútne v poriadku. Tá pesnička mi umožnila toľko vecí a toľko zážitkov, nielen profesionálnych, ale aj osobných,“ vraví speváčka.
Namiesto toho, aby sa snažila tento úspech kŕčovito prekonať, prijala ho ako dar, ktorý jej otvoril dvere k nespočetným možnostiam. Za úspešnou skladbou sa však skrýva oveľa viac než len dobrá melódia či silný text. V prípade „Run Run Run“ ide aj o sériu náhod, stretnutí a príležitostí, ktoré by bez nej nikdy nevznikli.
„Keby som tú pesničku nenapísala, nestretla by som tých ľudí a nebola na tých miestach vo svete. Nesmierne mi to zmenilo život,“ povedala Buckingham. Skladba sa tak stala nielen hudobným míľnikom, ale aj vstupenkou do sveta, ktorý by inak zostal zatvorený.
