Skladba „Run Run Run“ jej zmenila život: Celeste Buckingham prehovorila o piesni, ktorú už neprekoná

Foto: Instagram (celbuckingham)

Frederika Lyžičiar
Skladbu, ktorú vydala pred vyše 14 rokmi, už neprekoná.

Jedna pesnička jej obrátila život naruby a dodnes zostáva momentom, ktorý talentovaná speváčka už neprekonala.

Kariéra Celeste Buckingham nabrala prudký štart už v jej tínedžerskom veku. Odštartovala ju účasť v šou SuperStar, ktorá jej otvorila dvere do hudobného priemyslu a zabezpečila popularitu na slovenskej aj českej scéne. V podcaste To nerieš, moja, sa speváčka tentokrát vrátila k svojmu prelomovému hitu „Run Run Run“.

Skladba uzrela svetlo sveta ešte v roku 2012 a hoci vtedy ovládla rádiový éter, dodnes patrí k jej najúspešnejším a najžiadanejším skladbám.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Pieseň, ktorá jej zmenila život

Nie každý umelec má to šťastie, že stvorí skladbu, ktorá s ním kráča celou kariérou. Celeste však v roku 2012 trafila do čierneho a hit „Run Run Run“ je dodnes jej najsilnejšou kartou. „Stále si jazdím na vlne tej jednej skladby. Zmierila som sa s tým, že ja ju nikdy neprekonám. Som s tým absolútne v poriadku. Tá pesnička mi umožnila toľko vecí a toľko zážitkov, nielen profesionálnych, ale aj osobných,“ vraví speváčka.

Namiesto toho, aby sa snažila tento úspech kŕčovito prekonať, prijala ho ako dar, ktorý jej otvoril dvere k nespočetným možnostiam. Za úspešnou skladbou sa však skrýva oveľa viac než len dobrá melódia či silný text. V prípade „Run Run Run“ ide aj o sériu náhod, stretnutí a príležitostí, ktoré by bez nej nikdy nevznikli.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)


„Keby som tú pesničku nenapísala, nestretla by som tých ľudí a nebola na tých miestach vo svete. Nesmierne mi to zmenilo život,“ povedala Buckingham. Skladba sa tak stala nielen hudobným míľnikom, ale aj vstupenkou do sveta, ktorý by inak zostal zatvorený.

Neoddeliteľná súčasť koncertov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

