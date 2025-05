Celeste Buckingham si zaspomínala na časy SuperStar a priznala, čo by dnes spravila inak. Jej slová mnohých prekvapia

Jedno rozhodnutie jej zmenilo život. Ktovie, čo by bolo, ak by známa speváčka neúčinkovala v talentovej súťaži SuperStar, odkiaľ ju poznajú takmer všetci. Práve spevácka šou totiž postupne odštartovala jej pôsobenie v hudobnej brandži a kariéru. Vďaka nej ju spoznala široká verejnosť a stala sa slávnou na Slovensku i v Česku. Hoci je za to vďačná, zdá sa, že ak by mala možnosť, jednu vec by spravila inak. Zatiaľ čo ľudia vidia len tú pozlátku navonok, práca v šoubiznise je miestami tvrdým orieškom a môže sa podpísať na duševnom zdraví.

Už neraz spomenula Celeste Buckingham, že mala podlomené psychické zdravie. Práve portugalský ostrov Madeira považovala za svoje útočisko a bezpečné miesto, ak ju niečo trápilo. Dnes už, našťastie, o tomto náročnom období môže hovoriť v minulom čase. Už nerieši ako vyzerá, skôr sa sústredí na to, ako sa cíti. Duševný stav tiež súvisel s jej prácou, ako naznačila v podcaste Zvedavá Zuza, v ktorom herečka Zuzana Vačková vyspovedala Celeste Buckingham.

Bolo to príliš skoro

Presadiť sa v hudobnom priemysle nie je ľahké, človek odoláva tlaku, zvýšenému stresu, musí si neraz vypočuť nepríjemné komentáre od divákov a iných ľudí, keď náhodou nevyhovuje určitým spoločenským normám… Celeste si to vyskúšala na vlastnej koži, na rozdiel od mnohých iných umelcov to bolo v pomerne mladom veku. Ako uviedla v podcaste, už v 15 rokoch išla do speváckej súťaže, čím sa to všetko začalo.

Mama však nebola príliš nadšená, že jej dcéra chce ísť do SuperStar. „Mama mi dovolila prihlásiť sa. Prosila som ju.. Ale bol to aj návrh od nášho kolegu, ktorý sa potom stal mojím producentom, takže viacerí ľudia navrhovali, že by to bol možno dobrý nápad. Moja mama nebola úplne za, ale potom som ju presvedčila, že mami, pusť ma a uvidíme, čo to spraví,“ zasmiala sa speváčka.

Hoci dobre spravila, predsa len priznala jednu vec. „Obe (Celeste a jej mama, pozn. red.) sme skonštatovali, že možno, keby som bola trošku staršia, že by sme to nezopakovali v 15. Keby som mala dcéry, tak ja ich tam v 15 nepošlem,“ vyšla s pravdou von a spomenula vystupovanie v televíziách a fakt, že človek je príliš na očiach verejnosti. Aj to vytvára spomínaný tlak a stres.

Dotknúť sa to môže aj duševného zdravia. „Mladí ľudia potrebujú priestor trošku rásť, aj sa pomýliť bez toho, aby tam bola tá hanba a odsudzovanie alebo nejaké to vnímanie zo strany cudzích ľudí,“ zdôraznila umelkyňa a dodala, že na túto tému by sa dalo rozprávať dlhé hodiny. Koľkokrát otvára tento problém so svojou mamou a s kamarátmi.

Odporúča súťaž aj ostatným?