Situáciu komplikuje 20 000 neskontrolovaných bômb a rakiet: V Pásme Gazy bude potrebné odstrániť 65 miliónov ton trosiek

Petra Sušaninová
Izraelsko-palestínsky konflikt
Bude to extrémne náročné.

V palestínskom Pásme Gazy bude po vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas potrebné odstrániť viac ako 65 miliónov ton trosiek a stavebného odpadu. Informovalo o tom ministerstvo informácií v tejto enkláve citované izraelským denníkom Haarec, píše TASR.

Situáciu komplikujú bomby a rakety

Palestínske ministerstvo spresnilo, že trosky tvoria ruiny bytových a súkromných domov, verejných budov a základnej infraštruktúry. Podľa ministerstva izraelská armáda tieto objekty ničila úmyselne. Práce na odstránení týchto trosiek budú extrémne náročné, najmä kvôli zákazu používania ťažkej techniky zo strany Izraela.

Situáciu komplikuje aj to, že podľa predbežných odhadov ministerstva sa v oblasti nachádza asi 20 000 neskontrolovaných bômb a rakiet – všetky musia byť zneškodnené ešte pred začatím odstraňovania trosiek. Medzičasom predseda vlády Palestínskej samosprávy Muhammad Mustafá vo štvrtok v Ramalláhu predstavil plán obnovy Pásma Gazy, hoci budúca správa tohto vojnovou zasiahnutého územia zostáva nejasná.

Prezentovaný plán obnovy počíta s tromi fázami rozloženými na päť rokov, s celkovými nákladmi 65 miliárd dolárov (približne 55 miliárd eur) a zahŕňa 18 sektorov vrátane bývania, vzdelávania a správy územia. Plán vychádza z rozhodnutí prijatých na summite arabských krajín v Káhire v marci.

Foto: SITA/AP

Prebiehajú rokovania s Európskou úniou

„Naša vízia je jasná,“ vyhlásil Mustafá pred palestínskymi ministrami, predstaviteľmi agentúr OSN a diplomatmi. „Pásmo Gazy musí byť obnovené ako otvorená, prepojená a prosperujúca súčasť Palestínskeho štátu,“ dodal s tým, že s Európskou úniou, ktorá patrí medzi hlavných donorov Palestínskej samosprávy, momentálne prebiehajú technické rokovania.

Hamas prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy v roku 2007 po konfliktoch s hnutím Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása. Plán pre Pásmo Gazy, ktorý predstavila administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, nevylučuje vznik Palestínskeho štátu a predpokladá, že istú rolu tam bude zohrávať aj Palestínska samospráva, avšak musí prejsť reformami. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je proti vzniku Palestínskeho štátu i proti vládnutiu Palestínskej samosprávy v Pásme Gazy v povojnovom období.

