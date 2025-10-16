Po uliciach spievali proti Putinovi, teraz majú problém. Ruský súd poslal trojicu hudobníkov za mreže

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Ruských hudobníkov odsúdili za protiputinovské vystúpenie na ulici v Petrohrade.

Súd v ruskom meste Petrohrad vo štvrtok poslal do väzenia troch ruských hudobníkov, ktorých pouličné vystúpenie s piesňou proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa stalo virálnym. Popová skupina Stoptime hrala skladby kapiel známych svojím nesúhlasom s vojnou na Ukrajine.

Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytili, že hudobníci hrajú pred desiatkami ľudí, pričom niektorí diváci sa k spevu pridali, čo je na Rusko ojedinelý prejav nesúhlasu s vládnou politikou, informovala agentúra AFP.

Odsúdili ich na takmer dva týždne odňatia slobody

Súd v Petrohrade však trojicu hudobníkov – speváčku Dianu Loginovovú (18), známu pod umeleckým menom Naoko, bubeníka Vladislava Leontieva a gitaristu Alexandera Orlova – vo štvrtok uznal za vinných z „narušenia verejného poriadku“ zorganizovaním „zhromaždenia viac ako 70 ľudí“.

Súd hudobníkom vytkol aj to, že ich pouličné vystúpenie malo negatívne dôsledky v podobe narušenia plynulosti pohybu chodcov a prístupu k vchodu do stanice metra, a odsúdil ich na 12 a 13 dní odňatia slobody.

Ruské médiá zároveň dodali, že speváčka Loginovová je vyšetrovaná pre údajnú diskreditáciu ruskej armády, čo je závažnejší trestný čin.
Toto obvinenie bolo v Rusku vznesené voči tisícom ľudí a stovky ich boli odsúdené na tresty odňatia slobody, často aj niekoľkoročné. AFP doplnila, že vo väzení alebo v exile sú už takmer všetci predstavitelia ruskej opozície. Verejná kritika vlády či vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, je v Rusku veľmi ojedinelá.

